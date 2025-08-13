Zavřít reklamu

LEGO představilo povinnost pro fanoušky Harryho Pottera – kouzelnou vesnici Prasinky

Jiří Filip
Dánský stavebnicový gigant LEGO se v posledních měsících skutečně činí. Takřka každý týden totiž odhalí nové sety, z nichž minimálně pár kousků stojí za pozornost ať už pro svou kreativitu, promyšlenost či provázanost s nejrůznějšími fanouškovskými světy. A právě to se stalo i nyní. LEGO totiž nadělilo fanouškům Harryho Pottera další klenot v podobě zasněžené vesnice Prasinky. Pokud jste tedy milovníky kouzelnického světa z pera J. K. Rowlingové, tímto LEGO setem si přijdete na své.

Pokud jste si zamilovali zasněžené uličky kouzelnické vesnice Prasinky, máte nyní jedinečnou možnost si je postavit přímo doma. LEGO® Harry Potter™ (76457) je propracovaná sběratelská stavebnice pro dospělé fanoušky, která vám nabídne hned sedm ikonických budov poskládaných do malebné zimní scény. Čekají na vás slavné podniky jako Medový ráj, Soví pošta, hospoda U Tří košťat, obchody Džin v láhviPísařské brky všeho druhu, a poprvé v historii LEGO i Taškářovy žertovné předmětyhospoda U Prasečí hlavy. Každá z budov skrývá detailně zpracované interiéry plné autentických doplňků, které okamžitě připomenou scény z filmů.

Aby byla atmosféra dokonalá, nechybí ani 12 minifigurek včetně Harryho Pottera, Rona Weasleyho, Hermiony Grangerové, Horacia Křiklana, madam Rosmerty, paní Flumeové či Aberfortha Brumbála, a k tomu navíc kůň s kočárem. Model je navržen v měřítku odpovídajícím stavebnici Gringottova kouzelnická banka – sběratelská edice (76417), takže jej můžete snadno začlenit do své stávající sbírky. Celkem vás čeká 3228 dílků, které dohromady vytvoří ulici o rozměrech 33 cm na výšku, 76 cm na šířku a 14 cm do hloubky.

Stavebnice se skládá ze tří propojitelných modulů a obsahuje nejen kompletní exteriéry a interiéry, ale také řadu malých pokladů: lotroskop, pamatováček, vybuchující bonbony, máslový ležák, či portrét Ariany Brumbálové, který otevírá vstup do tajné chodby.

Pro ještě větší požitek ze stavění je tu i aplikace LEGO® Builder, která vám umožní model přibližovat, otáčet ve 3D, sledovat postup a ukládat si stavebnice na jednom místě. Tato stavebnice je součástí kolekce prémiových LEGO® setů pro dospělé, kteří si chtějí užít kreativní projekt a zároveň si do sbírky přidat jeden z nejikoničtějších koutů kouzelnického světa. Ať už si ji pořídíte pro sebe, nebo jako dárek pro jiného fanouška Harryho Pottera, zaručeně vykouzlí úsměv.

Jak už to však u podobných setů bývá, cena není úplně nízká. Prasinky se totiž bude prodávat za 9699 Kč a to od 4. září s tím, že jste-li členy programu LEGO Insiders, bude možné si set předobjednat už mezi 1. až 3. zářím. A počítejte s tím, že vám stavění nějakou chvilku zabere – set se totiž skládá ze 3228 dílků. Set bude dostupný exkluzivně na stránkách LEGO. 

