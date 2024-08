LEGO představilo nálož novinek: Kultovní scéna z Čelistí, C-3PO, McLaren P1 a další!

Připomeňte si dramatické okamžiky ze slavného filmu se stavebnicí diorámatu LEGO® Ideas (21350) Čelisti pro dospělé. Zábavný dárek se žralokem pro fanoušky filmu Čelisti, milovníky klasických filmů nebo filmové sběratele obsahuje model lodi Orca z kostek LEGO s propracovanou kabinou s odnímatelnou střechou, nastavitelným ráhnem a lanovím a spoustu slavných doplňků. Model lze umístit na mořskou základnu z kostek, aby model žraloka z kostek LEGO útočil na loď. Připevněte k základně dílek s potiskem slavné hlášky náčelníka Brodyho („You’re gonna need a bigger boat“ – v překladu „Budete potřebovat větší loď“) a dotáhněte tak tento nostalgický model k dokonalosti.

Zažehněte svou lásku k superautům s poutavou stavebnicí LEGO® Technic McLaren P1™ pro dospělé. Ponořte se do stavby propracovaných detailů působivého modelu v měřítku 1:8. Poté si odpočiňte u průzkumu jeho funkcí, jako je 7stupňová převodovka s řadicím bubnem, odpružením a pístovým motorem V8. Obdivujte nastavitelné zadní křídlo a výklopné motýlí dveře, než si hotový model hrdě vystavíte. Stejně jako skutečné auto má i verze LEGO Technic vlastní jedinečné sériové číslo, které nabízí přístup k exkluzivnímu online obsahu.

Rodiny a děti od 14 let se se stavebnicí Vzpomínky z cest (41838) mohou těšit na kreativní stavění. Tato nápaditá stavebnice LEGO® představuje zábavný dárek pro cestovatele a rodiny, které milují dobrodružství. Součástí je sestavitelná mapa světa,letadlo, 4 mikromodely vozidel, 20 dílků s místy, 10 držáků na fotografie a 5 brožurek s návodem na stavění. Rodiny se podělí o své oblíbené vzpomínky z cest nebo si vysní nová dobrodružství při stavění letadla Wonderliner a mapy. Pak mapu upraví tak,aby ukazovala navštívené země nebo plánované výlety – a mohou ji měnit po každém dobrodružství!

Transformers Bumblebee

Připomeňte si svou lásku ke světu Transformers se stavebnicí LEGO® Icons Transformers (10338) Bumblebee pro dospělé. Postavte si do detailu propracovaný model slavné akční figurky robota z 80. let, který lze přestavět z režimu Autobota do režimu vozidla. Autobot má funkční klouby, iontové dělo a jetpack. Informační cedulka s údaji o výkonu dodává nádhernému výstavnímu kousku ještě větší kouzlo.

Aplikace LEGO Builder obsahuje digitální verzi návodu na stavění, který je součástí této stavebnice Transformers Bumblebee. V ní si lze přibližovat, otáčet a prohlížet model ve 3D, sledovat svůj pokrok a prozkoumávat a ukládat si další stavebnice.

Tato stavebnice představuje pohlcující tvůrčí projekt pro vás nebo pro milovníky sběratelských kousků z řady Transformers. Užijte si chvíle odpočinku s inspirativní řadou stavebnic LEGO® navržených speciálně pro dospělé. Cena setu je 2149 Kč.