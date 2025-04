LEGO Insiders: Jak získat odměny zdarma, slevy na LEGO či proměnit body v exkluzivní bonusy?

Pokud patříte mezi fanoušky LEGO stavebnic, určitě už jste slyšeli o programu LEGO Insiders. Tento věrnostní systém nabízí možnost sbírat body, získávat exkluzivní odměny a užívat si další výhody, které si běžní zákazníci jen tak neužijí. Jak tedy tento program funguje, co můžete získat a jak na to, aniž byste utráceli zbytečné peníze? To vše se dozvíte v následujících řádcích.

Mohlo by vás zajímat LEGO představilo povinnost pro fanoušky Pána prstenů – narozeninovou oslavu Bilba Pytlíka v Kraji Vše o Apple Jiří Filip 25. 3. 2025

Jak funguje LEGO Insiders?

LEGO Insiders je věrnostní program, který nahrazuje starší LEGO VIP. Princip je jednoduchý – za každou útratu v oficiálním LEGO obchodě (online i kamenných prodejnách) sbíráte body. Ty pak můžete směnit za různé odměny, ať už jde o slevové poukázky, exkluzivní digitální obsah nebo speciální limitované sety.

Fotogalerie Lego Insiders 5 Lego Insiders 4 Lego Insiders 3 Lego Insiders 2 Vstoupit do galerie

Každé jedno euro utracené v LEGO Store přinese 7 bodů. Pro české zákazníky se bodové přidělování přepočítává podle aktuálního kurzu, ale obecně platí, že za každých cca 6 Kč utracených v LEGO Store získáte 1 bod. Čím více nakupujete, tím více bodů získáte. Kromě klasických nákupů ale existuje i několik způsobů, jak body sbírat zcela zdarma.

Jak získat LEGO Insiders odměny zdarma?

Nechce se vám utrácet, ale rádi byste si nějaké odměny připsali? LEGO Insiders nabízí hned několik možností, jak získat body i bez nákupů:

Registrace do programu – Za samotné přihlášení do LEGO Insiders automaticky získáte první bonusové body. Vyplňování kvízů a anket – LEGO pravidelně zveřejňuje krátké ankety a vědomostní kvízy. Za jejich vyplnění dostanete body zdarma. Skenování unikátních kódů z manuálů – Pokud máte doma starší nebo nově zakoupené LEGO sety, můžete naskenovat speciální kódy z návodů a tím získat extra body. Super je, že LEGO může být zakoupeno kdekoliv – jeho původ nemá na skenování vliv. Sdílení na sociálních sítích – Čas od času LEGO nabízí bonusové body za sdílení vašich staveb na sociálních sítích s určitými hashtagy. Účast na speciálních akcích – LEGO někdy spouští promo akce, kdy lze získat bonusové body například za sledování livestreamů nebo účast na speciálních událostech.

Co si za nasbírané body můžete pořídit?

Jakmile nasbíráte dostatek bodů, můžete si vybrat z pestré nabídky odměn. Mezi ty nejoblíbenější patří:

Slevové vouchery – Body můžete směnit za slevové kupóny na další nákup LEGO stavebnic.

– Body můžete směnit za slevové kupóny na další nákup LEGO stavebnic. Exkluzivní digitální obsah – Například speciální plakáty, tapety nebo komiksy s LEGO tématikou.

– Například speciální plakáty, tapety nebo komiksy s LEGO tématikou. Limitované sety – Čas od času LEGO uvolní speciální sety, které nejsou běžně k dostání v obchodech.

– Čas od času LEGO uvolní speciální sety, které nejsou běžně k dostání v obchodech. VIP zážitky – Možnost získat vstupenky na speciální LEGO akce nebo dokonce prohlídky továren LEGO.

Fotogalerie #2 Snímek obrazovky 2025-04-03 v 13.58.29 Snímek obrazovky 2025-04-03 v 13.58.00 Snímek obrazovky 2025-04-03 v 13.58.05 Snímek obrazovky 2025-04-03 v 13.58.12 Vstoupit do galerie

Vyplatí se LEGO Insiders?

Pokud jste pravidelným zákazníkem LEGO, pak rozhodně ano. Program nenabízí pouze možnost získat zpět část utracených peněz v podobě slev, ale také unikátní odměny, které byste jinak nezískali. A i když nejste pravidelný nakupující, pár desítek bodů můžete nasbírat i zdarma a využít je třeba na digitální odměny nebo menší slevy. Pokud tedy máte doma LEGO stavebnice, určitě stojí za to zkontrolovat jejich návody na skryté kódy a začít sbírat body ještě dnes! Do programu se můžete zaregistrovat zde.

Super LEGO stavebnice (nejen) ve slevách lze zakoupit zde