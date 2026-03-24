Podívejte se, jak vznikala finální bitva v Kingdom Come: Deliverance II

Kingdom Come: Deliverance II oslavilo relativně nedávno první rok od vydání a pokud jste se do něj ponořili stejně jako já, pravděpodobně ve vás pořád doznívá jeho finále. A to možná ani tak ne tím, co se v něm odehraje, ale hlavně tím, jak epicky celé působí. Právě závěrečná bitva je totiž moment, kdy si člověk uvědomí, jak obrovský kus práce za celou hrou stojí. A když se teď objevily záběry z jejího vzniku, má fanoušek této hry hned ještě lepší vhled do jejího vzniku.
Na první pohled jde „jen“ o motion capture, jenže jakmile se podíváte na konkrétní čísla, začne být jasné, že tohle rozhodně nebyla žádná rutinní práce. Pro finální scénu bylo natočeno 303 samostatných motion capture záznamů, na kterých se podílelo 22 herců. Výsledkem je pak 201 plně animovaných postav v jediné sekvenci, které se na obrazovce pohybují, bojují a reagují na sebe navzájem tak přirozeně, že to místy působí spíš jako historický film než videohra.
Právě v tomto směru je pak dle mého názoru Warhorse silnější než jeho konkurence. Nejde mu totiž jen o to „mít hodně postav na scéně, ale o to, aby každá z nich měla vlastní pohyb, vlastní načasování a zapadla do celkového chaosu tak, že celek nepůsobí jako naskriptovaná choreografie. A to rozhodně nepůsobí! Finální bitva o Suchdol má špínu, nepřehlednost i momenty, kdy vlastně ani nevíte, odkud hrozí další útok, díky čemuž si tak z finále této skvělé hry odnášíte nezapomenutelné pocity.
Když si tohle všechno spojíte s faktem, že Kingdom Come: Deliverance II vyšlo na začátku roku 2025 a už během pár prvních týdnů si našlo miliony hráčů , začíná být jasné, proč hra funguje tak dobře jako celek. Není totiž rozhodně jen o příběhu (byť je fantastický) nebo historické přesnosti, ale právě o těchto detailech, které na první pohled možná nevidíte, ale při hraní je jednoznačně cítíte. A možná právě proto stojí za to se na podobné „making of“ materiály podívat. Nejen kvůli zajímavosti, ale hlavně proto, že vám zpětně ukážou, proč vás některé momenty ve hře zasáhly víc, než jste čekali. U Kingdom Come: Deliverance II to totiž není náhoda, ale naopak tvrdá práce, jejímž cílem právě zanechání dojmu z určité pasáže bylo.