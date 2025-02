Recenze displej boxů na LEGO a vaše další poklady, které si zaslouží speciální ochranu

Ať už máte doma sbírku starých iPhonů, LEGO stavebnice či jiné speciální předměty, není rozhodně od věci jim poskytnout prvotřídní ochranu a zároveň vylepšit to, jakým stylem je máte vystavené. Perfektní možností, jak na to, je pořízení displej boxů nebo chcete-li vitrínek, do kterých tyto své poklady skryjete a tím jim poskytnete jednak prvotřídní ochranu před prachem a jednak je s trochou nadsázky proměníte v exponáty skoro jako z muzea. A jelikož mi právě jedna taková vitrínka dorazila nedávno na vyzkoušení a myslím si, že vzhledem k jejímu širokému využití třeba právě pro vystavený starých iPhonů, se jedná o parádní záležitost i pro náš magazín, byla by škoda, kdybych se s vámi o své postřehy nepodělil.

Displej box nabízený eshopem p-t.store je vyroben z průhledných vysoce kvalitních 3mm tlustých akrylových plátů a černé základny. K dispozici jsou v celé řadě rozměrů, díky čemuž si tak může vybrat naprosto každý dle svých potřeb, což je za mě naprosto super. Pokud vás pak zajímá to, jak jsou boxy doručovány, dojdou vám samozřejmě v rozloženém stavu a to ještě kompletně zafoliovány, aby se minimalizovalo riziko jejich poškození cestou. Jakmile vám box dorazí, je na vás jeho sestavení, které je otázkou několika málo minut a které je za mě navíc příjemnou zábavou.

Abyste přichytili jednotlivé strany displej boxu k sobě, je třeba použít šroubky v kombinaci se speciálními úchyty s otvorem, které se vkládají do kruhových výřezu v bocích akrylátových stěn. Fajn je, že v balení najdete kromě úchytů a šroubků i kličku, pomocí které je možné dát vše dohromady bez nutnosti vlastnit šroubovák či cokoliv podobného. A pokud jste alespoň trochu zruční, dokážete si vitrínku v klidu sestavit za pár minut i sami bez toho, aby vám jednotlivé strany někdo přidržoval. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že je třeba před montáží odlepit krycí fólie, jelikož v opačném případě by vám zůstaly jejich části pod úchyty, což určitě nechcete.

Jakmile smontujete čtyři boční strany k sobě, stačí už jen nasadit horní stranu, která perfektně splyne díky výřezům do horní hrany bočních stěn a vzhledem k tomu, že je akryl opravdu velmi čirý, budete-li se ať už přes bok či vrch dívat na předměty uvnitř, nebudete absolutně vnímat, že se díváte „přes něco“. Pokud vás pak zajímá, jak se vlastně do vitríny dostanete, je to jednoduše nadzvednutím horní průhledné části z černé spodní základny. Co se mi pak dost líbí, je to, že na použitém akrylu ulpívají jen minimálně otisky prstů, takže se nemusíte bát, že budete vitrínu leštit kdykoliv na ni jen sáhnete.

Pokud tedy hledáte super řešení, jak si stylově vystavit vaše poklady a to vlastně jakékoliv, jsou displej boxy od značky iDisplayit prodávané obchodem Perfect Things skvělou volbou. Mě v regálu rozhodně zůstane, protože pokladů, na které rád koukám, mám víc než dost a díky této stylové vitrínce dokonale vyniknou.

