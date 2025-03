První chytrý Apple displej pro ovládání Smart Home se blíží, už se chystá jeho výroba

Fanouškům chytré domácnost postavené na Apple HomeKitu svitla naděje. Zdá se totiž, že chystaný speciální displej pro její ovládání, na kterém Apple již nějakou dobu pracuje, se nakonec možná nezpozdí kvůli odložení vylepšené Siri, jak se zprvu zdálo. Podle analytika Ming-Chi Kua má totiž kalifornský gigant v plánu v relativně brzké době spustit jeho hromadnou výrobu a je poměrně nepravděpodobné, že by poté držel miliony kusů tohoto produktu jen tak ve skladu, když by je mohl, byť bez chytřejší Siri, dostat na pulty obchodů.

Kuo tvrdí konkrétně to, že hromadná výroba prvního chytrého Apple displeje pro ovládání Smart Home započne po WWDC, tedy ve třetím čtvrtletí letošního roku. Právě s ohledem na načasování se tak nabízí otázka, zda Apple právě WWDC nevyužije k jeho oznámení s tím, že by dal následně vývojářům zelenou pro tvorbu aplikací právě pro tuto novinku, stejně jako to udělal před dvěma lety u Vision Pro. Pokud ne, pak by se mohla premiéra odehrát někdy na podzim, ať už vedle iPhonů, nebo na samostatné Keynote. Tak či tak, pravděpodobnost příchodu v relativně dohledné době po Kuově zjištění opět vzrostla, což je rozhodně super.