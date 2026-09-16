Sony představilo nová sluchátka pro PS5. PlayStation Pulse a Pulse Edge lákají na planární měniče

Sony dnes v noci skrze tiskovou zprávu oznámilo, že poměrně zajímavým způsobem rozšiřuje nabídku příslušenství pro PS5. Tato japonská společnost totiž představila novou generaci bezdrátových sluchátek v podobě modelů PlayStation Pulse Wireless Headset a Pulse Edge Wireless Headset, které navazují na Pulse Elite z roku 2024 a nutno uznat, že se jedná o opravdu zajímavé kousky. Základem obou novinek jsou totiž planární magnetické měniče, které mají nabídnout přesnější a detailnější zvuk, přičemž dražší Pulse Edge přidají několik funkcí navíc.
Sony se v tiskové zprávě chlubí v první řadě tím, že u nových modelů použilo větší planární měniče než doposud, díky čemuž mají sluchátka nabídnout plnější a hlubší basy, aniž by přišla o čistotu zvuku. Důraz je u novinka ale kladen také na přesné prostorové podání zvuku, což se může hodit především ve hrách, kde potřebujete podle zvuku určit například směr kroků nebo přebíjení protivníka. Pro hry typu Call of Duty: Warzone či Battlefield se tedy jedná o pomyslný dar z nebes.
Oba modely samozřejmě podporují PlayStation Link, který zajišťuje bezztrátový zvuk s velmi nízkou latencí, přičemž sluchátka půjde používat nejen s PS5, ale také s PlayStation Portal, PC a Mac počítači. Současně se navíc totiž mohou připojit k podporovanému zařízení přes Bluetooth. Součástí balení nicméně bude i USB-C adaptér pro PlayStation Link, takže pokud vám jde o co nejnižší latenci při hraní, není třeba se ani mimo PlayStation spoléhat na Bluetooth, což mi přijde ze strany Sony opravdu chytré.
Pulse Edge nabídnou ANC a lepší měniče
Stejně jako tomu je v případě ovladačů DualSense Edge, i headset Pulse Edge nabízí oproti klasickému modelu Pulse něco navíc. Zatímco základní PlayStation Pulse mají například v každém planárním měniči čtyři magnety, Pulse Edge jich používají osm, což by mělo dle Sony přinést ještě bohatší a hlubší basy při zachování detailního zvuku.
Pulse Edge dostanou také aktivní potlačení okolního hluku, samostatné ovládání poměru hlasitosti hry a voice chatu na PS5 nebo odnímatelný mikrofon. Fajn je v souvislosti s ním i to, že po jeho odejmutí lze stále využívat skrytý integrovaný mikrofon, byť je samozřejmě třeba počítat s o něco nižší kvalitou snímaného zvuku (tedy vašeho hlasu). U obou modelů pak Sony nasazuje AI potlačení okolního hluku při komunikaci. Edge navíc nabídnou 3,5mm audio konektor a v balení bude také ochranné pouzdro.
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Sony navíc upravilo i samotnou konstrukci. Náušníky díky tomu lze nově otočit tak, aby sluchátka ležela naplocho a lépe se přenášela. Oba modely budou dostupné v bílé a Midnight Black variantě. Na cenu si ale budeme muset ještě počkat. PlayStation Pulse se totiž začnou na vybraných trzích prodávat až během letošní vánoční sezóny, zatímco prémiové Pulse Edge dorazí začátkem roku 2027. Přesné datum zahájení předobjednávek, prodeje i ceny Sony oznámí později. Snad se tedy nebude jednat o nic přestřeleného.
Ja budu upgradovat jen kvuli lightingu, jelikoz mam 14 pro a je to fakt otrava uz. Vsechna ostatni elektronika ma usb-c a takhle si musim tahat extra kabel kamkoli jdu