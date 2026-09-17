Samsung se iPhone Duo vysmíval, teď kvůli němu údajně narychlo mění své plány

Když Apple před pár dny představil světu iPhone Duo, konkurenční Samsung jej zasypal sprškou posměšků, jak už má v posledních letech ve zvyku. Na sociálních sítích si z teefonu utahoval a mimo jiné naznačoval, že firma pouze „ohřívá jeho zbytky“, protože Samsung nabízí skládací telefony už řadu let. S trochou nadsázky se ale teď chce říci, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Jak se totiž zdá, měl právě příchod prvního skládacího iPhone přimět korejského giganta k poměrně zajímavému kroku. Samsung totiž nyní údajně zvažuje, že urychlí uvedení druhé generace svého telefonu Galaxy Z TriFold. Přitom první generace tohoto modelu byla propadák.
S informací přišel leaker Lanzuk, podle kterého Samsung původně počítal s nástupcem Galaxy Z TriFold až v průběhu roku 2027. Po představení iPhone Duo ale firma údajně začala řešit možnost, že Galaxy Z TriFold 2 uvede na trh dříve, než původně plánovala. Důvodem má být právě zvýšený zájem o skládací telefony po vstupu Apple do tohoto segmentu.
První generace Samsungu Galaxy TriFold
Poměrně zajímavé je pak to, že chce Samsung novinku uvést dřív i přesto, že se Galaxy Z TriFold se od iPhone Duo zásadně liší konstrukcí. Zatímco Apple totiž zvolil klasické rozevírání podobné knize, Samsung u TriFold používá dvě místa ohybu a po úplném rozložení tak vznikne ještě výrazně větší displej. Samsung by se tím moh pokusit odlišit od stále početnější nabídky běžných skládacích telefonů. Ještě zajímavější ale je to, že urychlení se údajně nemusí týkat pouze TriFold. Samsung má pracovat také na novém telefonu s vysouvacím displejem, jehož uvedení bylo rovněž plánováno na rok 2027. I v jeho případě nyní firma podle úniku zvažuje, zda jej neposlat na trh dříve.
Ačkoliv nás tedy dost možná čeká v relativně brzké době záplava nových „skládaček“, je třeba říci, že se stále bavíme v rovině spekulací, které se samozřejmě nakonec vůbec nemusí potvrdit. Samsung ostatně harmonogram nových zařízení nepotvrdil a podle dostupných informací stále existuje možnost, že oba produkty nakonec dorazí podle původního plánu až v roce 2027. Celá situace je přesto poměrně úsměvná. Samsung se při představení iPhone Duo do Apple poměrně ostře pustil a připomínal mu, že skládací telefony vyrábí už roky. Jen několik dní nato se ale objevují informace, že právě vstup Apple na tento trh může Samsung nutit zrychlit vývoj dalších skládacích zařízení. Pokud se únik potvrdí, konkurence mezi oběma výrobci může být v příštích měsících ještě podstatně zajímavější.