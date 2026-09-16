Tohle žádný jiný iPhone neumí! Apple využil skládací konstrukci iPhone Duo k chytrým fotografickým trikům

iPhone Duo sice nemá tak kvalitní fotosoustavu jako iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, skládací konstrukce mu však umožňuje několik fotografických triků, které na klasických iPhone jednoduše nenajdete. Apple totiž využívá kombinaci dvou displejů, ohebné konstrukce a umělé inteligence nejen při práci s aplikacemi, ale také přímo v aplikaci Fotoaparát. A nutno uznat, že některé fotofunkce spojené právě s tímto telefonem vypadají alespoň takto „na papíře“, tedy bez přímých zkušeností se zařízením, opravdu dobře.
Jednou z nejzajímavějších novinek je Smart Take, jejíž kouzlo spočívá v tom, že iPhone Duo můžete položit v napůl rozevřeném stavu, díky čemuž v podstatě nepotřebujete stativ. Následně už stačí se před něj jen postavit společně s ostatními a telefon sám pomocí AI pozná, kdy jsou všichni připraveni. V ten správný okamžik pak automaticky pořídí skupinovou fotografii, díky čemuž tak odpadá nastavování časovače a následné utíkání před objektiv.
Podobně zajímavý je Duo Preview, který při fotografování jiného člověka umožňuje aplikaci Fotoaparát zobrazovat živý náhled současně na vnitřním i vnějším displeji. Fotografovaný tak přesně vidí, jak bude výsledný snímek vypadat, a může upravit svůj výraz nebo pozici. Pro focení dětí navíc Apple přidal ještě funkci Kid Cue, která na displeji zobrazuje animace Peanuts a snaží se tím přimět dítě, aby se dívalo směrem k fotoaparátu.
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Skládací konstrukce jako vestavěný stativ
Výhodou telefonu je samozřejmě i samotná konstrukce telefonu. iPhone Duo totiž lze nechat napůl rozevřený a použít jej jako vlastní stojánek například pro dlouhé expozice, natáčení videa, FaceTime nebo selfie. Díky vnějšímu displeji můžete navíc fotit selfie hlavním 48Mpx zadním fotoaparátem a současně se na vnějším displeji kontrolovat, což klasické iPhone neumožňují.
Apple přidal také Duo FaceTime, při kterém může majitel sledovat hovor na vnitřním displeji, zatímco člověk stojící poblíž využívá vnější displej. Není tedy nutné mačkat několik lidí před jeden displej nebo si telefon během hovoru předávat.
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Software za hardware?
Výčet vychytávek, které iPhone Duo umožňuje u fotoaparátu, je tedy opravdu zajímavý. S trochou nadsázky se však dá říci, že jde dost možná ze strany Apple o jakousi snahu zamaskovat hardwarové nedostatky foťáku zařízení Samotná zadní fotosoustava je totiž oproti iPhone 18 Pro podstatně jednodušší. iPhone Duo nabízí 48Mpx hlavní fotoaparát s 26mm ohniskem, který standardně vytváří 24Mpx fotografie a umožňuje 12Mpx 2x přiblížení v optické kvalitě. Doplňuje jej 48Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát s 13mm ohniskem a podporou makra. Samostatný teleobjektiv nepřekvapivě chybí, takže maximem je 2x přiblížení v optické kvalitě a 10x digitální zoom.
Chybí ale také řada funkcí z iPhone 18 Pro, například variabilní clona, ProRAW, ProRes, Apple Reference Image, prostorové fotografie a videa nebo druhá generace optické stabilizace s posuvem snímače. Vnější selfie kamera má navíc jen 12 Mpx a pod vnitřním displejem se ukrývá FaceTime kamera s maximálním záznamem ve 1080p.
Apple tedy u iPhone Duo očividně nešel cestou nejlepší možné fotosoustavy, ale místo toho se snažil využít to, co klasický iPhone nabídnout nemůže, tedy dva displeje a konstrukci, která se sama promění ve stojánek. Myslím si však, že funkce jako Smart Take nebo Duo Preview jsou pěknou ukázkou toho, že skládací telefon nemusí přinášet výhody jen v podobě větší pracovní plochy. Zároveň si dovolím dodat, že iPhone Duo si ani nemá hrát na nejlepší fotomobil současnosti, ale je prezentován spíš jako zařízení, které vám umožní konzumovat obsah lépe či se více ponořit do práce náročnější na digitální prostor. Zlobit se tak na Apple za horší fotosoustavu u zařízení, u kterého není focení priorita, tedy není úplně košér.