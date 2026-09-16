Chcete iPhone Duo hned po vydání? Apple jich bude mít zoufale málo, problémem je jedna klíčová součástka

Pokud máte zálusk na nový iPhone Duo a chcete jej získat hned po zahájení prodeje, bude prakticky 100% nutnost se jej pokusit „ulovit“ hned v prvních vteřinách jeho prodejů. Už dříve se totiž hovořilo o tom, že první skládací iPhone bude zpočátku dostupný jen ve velmi omezeném množství, což potvrzují i nové informace. A co víc, dostupnost bude zřejmě nakonec ještě horší než se zprvu očekávalo, takže je jasné, že o telefon bude mezi uživateli boj.
S informací o mizerné dostupnosti přišel před pár hodinami analytik Jeff Pu, který na základě svých informací odhaduje, že Apple během letošního roku dodá pouze 6 milionů kusů iPhone Duo. Ještě donedávna přitom počítal se 7 miliony kusů, takže svůj odhad snížil zhruba o 14 %. Důvodem pak podle něj nebude slabší zájem zákazníků, ale výrobní problémy související s jednou z nejdůležitějších součástí celého telefonu, kterou je konkrétně pant. Ten má být totiž extrémně složitý na výrobu, u které se navíc údajně objevily blíže nespecifikované problémy, kvůli čemuž tak bude o telefony ještě větší nouze.
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Proti iPhone 18 Pro jde o zlomek produkce
Jak málo 6 milionů kusů ve světě iPhone vlastně znamená, ukazuje další odhad Jeffa Pu. Apple má totiž podle něj do konce letošního roku dodat přibližně 72 milionů kusů iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Produkce iPhone Duo by tedy měla dosahovat pouhé dvanáctiny množství obou letošních Pro modelů.
Je sice pravda, že vzhledem k ceně iPhone Duo nejde úplně očekávat, že po něm bude mezi zákazníky stejný „hlad“ jako po klasickém iPhone, nicméně šest milionů kusů na celý svět je opravdu málo. Navíc je jasné, že dlouhá čekací doba může leckoho odradit, takže ve výsledku může Apple tohoto modelu prodat o to méně, byť 6 milionů zájemců na světě určitě bude. Jde tedy spíš o to, aby se počáteční nedostatek ve výsledku neprojevil celkově na prodejnosti tohoto zařízení, která by kvůli tomu mohla být nižší než by mohla.
Co se týče startu předobjednávek iPhone Duo, ten je naplánován na pátek 16. října, přičemž první kusy se k zákazníkům dostanou 23. října. A pokud se informace o omezené výrobě potvrdí, může být iPhone Duo jedním z Apple produktů, u kterých se termíny dodání krátce po spuštění předobjednávek začnou velmi rychle posouvat klidně až k Vánocům, ne-li až za ně.