Klasickému iPhone zvoní hrana. Do 10 let mají trhu dominovat skládačky v čele s iPhone Duo

iPhone Duo je bezesporu jednou z největších hardwarových změn, které Apple u iPhone za poslední roky představil. Zatímco dnes jde o extrémně drahý model stojící na samotném vrcholu nabídky, podle reportéra Marka Gurmana z Bloombergu bychom se na něj neměli dívat jen jako na další prémiovou odnož iPhone. Gurman totiž věří, že právě skládací konstrukce představuje budoucnost celého trhu se smartphony a během následujících deseti let může dokonce převálcovat dnešní klasické telefony. Gurman očekává konkrétně to, že během deseti let budou skládací telefony tvořit většinu všech nově prodaných smartphonů. iPhone Duo by tak v budoucnu mohl prodávat více kusů než klasický iPhone, přičemž současný design telefonu s jedním pevným displejem by postupně přestal být dominantním řešením.
Když se podíváme na současnou situaci, zní podobná předpověď skoro šíleně. Skládací telefony totiž dnes představují jen přibližně 2 % globálních dodávek smartphonů. Právě vstup Apple ale může podle analytiků celý segment výrazně rozhýbat. Například Counterpoint očekává, že bude jedním z hlavních katalyzátorů dalšího růstu a že se výrobci budou stále více zaměřovat především na skládací telefony otevírané jako kniha.
I s ohledem na optimismus analytiků tak nejspíš Gurman věří, že iPhone Duo má potenciál udělat ze skládacích telefonů nový standard především díky kombinaci hardwaru, softwarových úprav a odolnosti. Apple navíc pravděpodobně nezůstane u jediného modelu. Jak jsme psali již dříve, Gurman očekává v budoucnu například větší iPhone Duo Max a připouští také možnost dalších variant celé řady.
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Může Duo opravdu nahradit klasický iPhone?
Upřímně řečeno, za mě je představa, že skládačky jednou převládnou, v současnosti docela nepředstavitelná. Deset let je sice v technologickém světě extrémně dlouhá doba a stačí si vzpomenout, jak odlišně vypadaly smartphony před deseti lety, na druhou stranu se ale chce dodat, že se bavíme vlastně stále o těch samých telefonech, jen samozřejmě zásadně vylepšených. Ohebné modely jsou přitom na trhu už opravdu dlouho a přesto se zatím neprosadily v masovější míře. Je ale pravda, že pokud se do budoucna podaří skládací telefony postupně ztenčit, zvýšit jejich odolnost a především výrazně snížit cenu, je tu rozhodně prostor k tomu, aby se tato zařízení stala stnadradem.
Právě cena je ale v tuto chvíli obrovskou překážkou. iPhone Duo začíná na 1 999 dolarech, takže rozhodně nejde o zařízení pro masový trh. Analytici navíc pro nejbližší roky stále očekávají, že skládačky zůstanou relativně malou částí celého trhu. Gurmanova předpověď tedy počítá s tím, že během příští dekády přijde opravdu dramatická změna nejen v preferencích zákazníků, ale také v cenách a samotné nabídce výrobců.
Osobně bych se proto nedivil, kdyby za deset let byl skládací iPhone naprosto běžnou záležitostí a dnešní iPhone Duo bychom zpětně vnímali podobně jako první generaci některých zásadních Apple produktů . Že budou skládačky už během jedné dekády tvořit více než polovinu všech prodaných telefonů, je ale přece jen podstatně odvážnější sázka, kterou bych určitě neučinil už jen proto, že mi nepřijde, že bychom se v mobilním světě de facto od iPhone X z roku 2017 do iPhone 18 Pro a Duo z roku 2026 nějak zásadně posunuli z hlediska toho, jak telefony vnímáme. A právě proto mě zajímá váš názor. Myslíte si, že Gurman má pravdu a za deset let bude skládací telefon naprostým standardem, nebo podle vás klasická konstrukce iPhone jen tak nezmizí?