iOS 26.7, nebo iOS 27: Proč iPhone nabízí dvě aktualizace a jakou z nich zvolit

Když otevřete Nastavení a přejdete do sekce Aktualizace softwaru, možná vás překvapí, že na vás místo jedné jasné volby čekají hned dvě možnosti v podobě menšího iOS 26.7 a zcela nového iOS 27 (pokud jste tedy již nějakou aktualizaci neprovedli). Tato situace vás může na první pohled trochu zmást, ale ze strany Applu jde o promyšlený krok, který vám dává naprostou svobodu volby.
Kde nabídku najdete a co znamená
V rozhraní aktualizací se vám jako hlavní a doporučený krok obvykle zobrazí instalace verze 26.7. Až úplně dole na obrazovce pak najdete samostatné tlačítko s nabídkou přechodu na nový iOS 27. Každý z těchto systémů má totiž svůj jasný účel. Verze iOS 26.7 představuje takzvanou udržovací záplatu pro starší generaci systému. Nepřináší žádné designové změny ani nové funkce, ale soustředí se výhradně na zalepení bezpečnostních děr a maximální stabilitu. Naproti tomu iOS 27 představuje generační skok, který přináší jistý redesign uživatelského prostředí, chytřejší Siri AI a nálož lákavých novinek.
Jak se správně rozhodnout?
Volba závisí čistě na tom, jakým způsobem svůj iPhone využíváte a jak moc jste konzervativní. Přechod na zbrusu nový iOS 27 dává smysl především tehdy, pokud milujete zkoumání novinek. V takovém případě se však musíte smířit s tím, že v prvních dnech po vydání může systém trpět drobnými chybami nebo dočasně horší výdrží baterie, než se všechny procesy na pozadí plně usadí.
Fotogalerie
Naopak u verze iOS 26.7 byste měli raději zůstat, pokud je pro vás telefon kriticky důležitým pracovním nástrojem a vyžadujete jeho stoprocentní stabilitu. Tento konzervativní postup se důrazně doporučuje také majitelům starších iPhonů a lidem, kteří denně spoléhají na specifické bankovní či firemní aplikace. Ty totiž nemusí být na nový systém v prvních týdnech stoprocentně optimalizované. K velké generační aktualizaci se tak s naprostým klidem můžete odhodlat třeba až za několik týdnů. Já obvykle s instalací hlavních aktualizací čekám a počkám si až na to, jaké budou ohlasy. V tomto roce jsem ale testoval systém už od první bety, a to mj. na iPhone 15 Pro. A ačkoli některé chyby byly v první betě úsměvné, nyní vše šlape, jak má.
Muj nazor
tak jak se v.27 dlouhou dobu a i po vydani uvadi jako naprosta zmena, vylepseni, bomba atd, tak jako uzivatel co ma iP od verze 4, iPad od prvniho roku co ho vydali, MBAir od druheho roku po uvedeni na trh atd … .tak jsem si jako normalni tupej uzivatel, ktery se nerype v neznatelnych detailech zadnych zasadnich zmen nebo vylepseni vlastne ani nevsiml …
Mozna je to tim ze jsme jen tupej uzivatel a ne nadsenej hledatel …