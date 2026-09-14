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Apple vydal iOS 26.7, iPadOS 26.7 a macOS 27.7 a 15.8

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Jak už jste si pravděpodobně ve snaze stáhnout iOS 27 na iPhone všimli, dnešek se u Apple nese především ve znamení nové generace operačních systémů, ale taktéž systémů starých Společnost totiž uvolnila iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27visionOS 27 a vedle nich nezapomněla ani na uživatele, kteří na nejnovější systémy přejít nemohou nebo zkrátka zatím nechtějí. Aktualizace proto dorazily také pro některé starší verze systémů.

Apple konkrétně vydal iOS 26.7 a iPadOS 26.7,  které jsou určené pro zařízení zůstávající na předchozí generaci systému. Vedle nich je k dispozici také macOS Tahoe 26.7. V případě Mac pak Apple pokračuje v podpoře ještě starších systémů prostřednictvím aktualizace macOS Sequoia 15.8.

Od těchto verzí samozřejmě nečekejte nové funkce z iOS 27 či macOS 27. Jejich smyslem jsou především bezpečnostní opravy a další změny pod kapotou, díky kterým mohou zůstat starší zařízení bezpečně použitelná i bez přechodu na nejnovější systém. Pokud tedy na iOS 27 nebo macOS 27 zatím přejít nechcete či nemůžete, určitě se vyplatí Aktualizaci softwaru zkontrolovat. Apple totiž ani s příchodem nové generace systémů na ty starší nezapomněl.

macOS 26 Tahoe official 1 macOS 26 Tahoe official 1
macOS 26 Tahoe official 2 macOS 26 Tahoe official 2
macOS 26 Tahoe official 3 macOS 26 Tahoe official 3
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macOS 26 Tahoe official 5 macOS 26 Tahoe official 5
macOS 26 Tahoe official 6 macOS 26 Tahoe official 6
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macOS 26 Tahoe official 14 macOS 26 Tahoe official 14
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iPadOS 26

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