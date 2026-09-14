Vyšel iPadOS 27 pro veřejnost. Přináší tyto novinky, podporuje jej i váš iPad?

Po několika měsících testování je hotovo. Apple právě vydal první veřejnou verzi systému iPadOS 27, který poprvé ukázal letos v červnu během vývojářské konference WWDC. Pokud jste se nezapojili do vývojářské ani veřejné bety, můžete už na kompatibilních iPadech otevřít Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde by se vám měl nový systém nabídnout ke stažení. Rozhodně přitom nejde jen o menší servisní update, ale o velkou aktualizaci s řadou změn a novinek napříč systémem.
Instalace probíhá stejně jako u předchozích verzí přímo přes Nastavení. Je ale dobré počítat s tím, že krátce po vydání může být stahování pomalejší než obvykle. Nový iPadOS je totiž dostupný uživatelům po celém světě najednou, a servery Applu tak budou v prvních hodinách pravděpodobně pod výrazně větší zátěží. S postupem času by se měla rychlost stahování opět vrátit k normálu.
iPadOS 27 kompatibilita
- iPad Pro M4 a novější
- 12,9“ iPad Pro 4. generace a novější
- 11“ iPad Pro 2. generace a novější
- 13“ iPad Air M2 a novější
- 11“ iPad Air M2 a novější
- 11“ iPad Air 4. generace a novější
- iPad (A16)
- iPad 9. generace a novější
- iPad mini (A17 Pro)
- iPad mini 6. generace
Zachování podpory pro starší podporované iPady je rozhodně dobrou zprávou. Je ale potřeba počítat s tím, že ne všechny novinky budou dostupné na všech modelech. Některé funkce, zejména ty navázané na Apple Intelligence, výkonnější čipy nebo pokročilé zpracování přímo v zařízení, mohou být omezené pouze na novější iPady.
Fotogalerie
iPadOS 27 kompletní souhrn novinek
Níže naleznete kompletní seznam novinek z iPadOS 27. Upozorňujeme, že seznam zahrnuje veškeré novinky, které systém přináší. Ne všechny jsou ale dostupné ve všech zemích a na všech podporovaných modelech iPadu.
Siri AI (iPady s podporou Apple Intelligence)
- Uživatelům se postupně zpřístupňuje schopnější a přirozeněji konverzační verze Siri. Pomáhá najít, co potřebujete, a zvládnout více úkolů díky funkcím, jako je porozumění osobnímu kontextu, akce v aplikacích, vnímání obsahu na obrazovce a přístup k širokým znalostem o světě
- Nový hlasový zážitek nabízí výraznější a přirozeněji znějící hlasy a umožňuje přizpůsobit míru expresivity i tempo, aby Siri působila osobněji
- Samostatná aplikace Siri poskytuje snadný způsob, jak se vrátit k existující konverzaci nebo zahájit novou, a soukromě synchronizuje konverzace napříč vašimi produkty Apple pomocí iCloudu
- Režim Siri ve Fotoaparátu integruje Visual Intelligence do aplikace Fotoaparát, takže se můžete ptát na to, co máte před sebou, nebo s tím rovnou pracovat
- Psaní se Siri umožňuje vytvořit návrh textu od začátku, upravit už napsaný text nebo získat zpětnou vazbu prakticky kdekoli, kde na iPadu píšete. Ve Zprávách a Mailu dokáže Siri přizpůsobit styl psaní vašim vztahům a využívat fráze či interpunkci, které jste v konverzacích s danými lidmi používali už dříve
Apple Intelligence napříč aplikacemi
- Fotky
- Prostorové přeformátování umožňuje upravit kompozici fotografie po jejím pořízení tím, že virtuálně změní polohu fotoaparátu
- Nástroj Rozšířit inteligentně zvětšuje obrázky za jejich původní okraje pomocí realistického doplnění, takže můžete narovnat horizont, změnit poměr stran nebo přidat více prostoru kolem objektu
- Vyčištění podporuje odstraňování i větších objektů s realističtějšími a kvalitnějšími výsledky. Můžete si vybrat Rychlý režim pro drobné nedokonalosti nebo Vysokou kvalitu pro složitější úpravy
- Safari
- Uspořádání podle tématu využívá Apple Intelligence k třídění panelů, analyzuje webové stránky a automaticky seskupuje podobné panely dohromady
- Upozornit mě může pravidelně kontrolovat webovou stránku kvůli aktualizacím, například změnám cen nebo dostupnosti zboží
- Popsat rozšíření umožňuje vytvořit vlastní rozšíření pomocí přirozeného jazyka a upravit zobrazení obsahu nebo formátování webové stránky
- Zcela nový Image Playground využívá nový generativní model k vytváření vysoce kvalitních obrázků prakticky v jakémkoli stylu, včetně fotorealistického. Umožňuje upravovat obrázky dotykem i přirozeným jazykem a vytvářet personalizované vizuály
- Popsat zkratku umožňuje pomocí přirozeného jazyka vytvořit novou zkratku nebo upravit už existující
- Domácnost
- Souhrnná oznámení o aktivitě spojují související upozornění z příslušenství do jednoho oznámení
- Popisy videí pro záznamy Zabezpečeného videa HomeKitu shrnují, co se v klipu děje, pro oprávněné předplatitele iCloud+
- Vyhledávání v záznamech z kamer umožňuje najít konkrétní okamžiky z kamer Zabezpečeného videa HomeKitu pomocí vyhledávání v aplikaci Domácnost nebo ve Spotlightu, pokud máte oprávněný tarif iCloud+
- Popsat událost v Kalendáři umožňuje pomocí přirozeného jazyka vytvořit událost. Podrobnosti, jako je čas, místo, pozvaní účastníci a název události, doplní Apple Intelligence
- Návrhy v Mailu pomáhají provádět akce podle kontextu e-mailů, například získat trasu do restaurace, kterou jste si rezervovali
- Zpřístupnění
- Vylepšení VoiceOveru zahrnují podrobnější a kontextové porozumění obrázkům u fotek, grafů a snímků obrazovky, konverzační prostředí umožňující ptát se na obrazovku nebo okolí a nový způsob rychlého získání odpovědí díky integraci s tlačítkem Akce
- Vylepšená Lupa nabízí konverzační vizuální asistenci pro uživatele se slabším zrakem, s vysoce kontrastním rozhraním a ovládáním přiblížení i dalších funkcí Lupy pomocí přirozeného jazyka
- Chytřejší Čtečka zpřístupnění využívá inteligenci k lepšímu čištění a formátování textu, práci s obrázky a tabulkami, souhrnům na vyžádání a překladu
- Flexibilní vstupy Hlasového ovládání pomáhají ovládat zařízení pouze hlasem tím, že prvky na obrazovce popíšete vlastními slovy, například „klepni na ozubené kolečko“ nebo „klepni na tlačítko vpravo nahoře“
- A další novinky, včetně dalších možností tvorby a úprav Genmoji, automatické korektury a přesnějšího diktování na podporovaných modelech iPadu
Bezpečnost dětí
- Vylepšené nastavení nových dětských účtů umožňuje rodičům přesně vybrat aplikace, ke kterým budou mít děti při nastavení iPadu přístup
- Požádat o procházení dává rodičům možnost schválit každý nový web ještě předtím, než si ho dítě může zobrazit
- Rozšířená ochrana v rámci Bezpečnosti komunikace pomáhá zasáhnout dříve, než děti uvidí krvavý nebo násilný obsah ve sdílených obrázcích a videích
- Časové limity pomáhají rodičům nastavit hranice pro to, jak dlouho mohou děti používat aplikace z kategorií Zábava, Hry a Sociální sítě, s doporučeními založenými na odborném výzkumu a přizpůsobenými věku dítěte
- Rozvrhy umožňují rodičům vybrat, ke kterým aplikacím budou mít děti přístup v různých částech dne a zvlášť ve všední dny a o víkendech
- Přepracovaná nastavení Času u obrazovky poskytují rodičům rychlý přehled o tom, jak děti používají svá zařízení, a umožňují upravit přístup několika klepnutími
Vylepšení systému
- Úpravy Liquid Glass zlepšují celkovou čitelnost a nový posuvník v Nastavení umožňuje přizpůsobit vzhled od mimořádně průhledného až po plně tónovaný
- Vyšší výkon napříč systémem, včetně spouštění aplikací, načítání nových fotek v knihovně Fotek a přenosů přes AirDrop
- Vylepšené vyhledávání přináší relevantnější a komplexnější výsledky ve Spotlightu, Fotkách a Mailu
- Asistent připojení umožňuje plynulejší přechody mezi Wi-Fi a mobilními sítěmi u modelů s mobilním připojením
- A další vylepšení napříč aplikacemi a funkcemi, včetně vylepšení sdílených alb na iCloudu ve Fotkách, vlastního ekvalizéru pro AirPods, podpory perimenopauzy a menopauzy ve Sledování cyklu v aplikaci Zdraví a samostatného nastavení hlasitosti pro budíky a časovače
- Informace o bezpečnostním obsahu aktualizací softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/100100
- Některé funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech nebo na všech modelech iPadu. Další informace najdete na: https://www.apple.com/ios/feature-availability/
- Na některé funkce Apple Intelligence se mohou vztahovat limity používání. Další informace najdete na: https://www.apple.com/apple-intelligence
- Aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, které mohou ovlivnit výkon a/nebo výdrž baterie. Další informace najdete na: https://support.apple.com/125039