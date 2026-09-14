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Vyšel iPadOS 27 pro veřejnost. Přináší tyto novinky, podporuje jej i váš iPad?

iPad
J. FilipJiří Filip
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Po několika měsících testování je hotovo. Apple právě vydal první veřejnou verzi systému iPadOS 27, který poprvé ukázal letos v červnu během vývojářské konference WWDC. Pokud jste se nezapojili do vývojářské ani veřejné bety, můžete už na kompatibilních iPadech otevřít Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, kde by se vám měl nový systém nabídnout ke stažení. Rozhodně přitom nejde jen o menší servisní update, ale o velkou aktualizaci s řadou změn a novinek napříč systémem.

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Instalace probíhá stejně jako u předchozích verzí přímo přes Nastavení. Je ale dobré počítat s tím, že krátce po vydání může být stahování pomalejší než obvykle. Nový iPadOS je totiž dostupný uživatelům po celém světě najednou, a servery Applu tak budou v prvních hodinách pravděpodobně pod výrazně větší zátěží. S postupem času by se měla rychlost stahování opět vrátit k normálu.

iPadOS 27 kompatibilita

  • iPad Pro M4 a novější
  • 12,9“ iPad Pro 4. generace a novější
  • 11“ iPad Pro 2. generace a novější
  • 13“ iPad Air M2 a novější
  • 11“ iPad Air M2 a novější
  • 11“ iPad Air 4. generace a novější
  • iPad (A16)
  • iPad 9. generace a novější
  • iPad mini (A17 Pro)
  • iPad mini 6. generace

Zachování podpory pro starší podporované iPady je rozhodně dobrou zprávou. Je ale potřeba počítat s tím, že ne všechny novinky budou dostupné na všech modelech. Některé funkce, zejména ty navázané na Apple Intelligence, výkonnější čipy nebo pokročilé zpracování přímo v zařízení, mohou být omezené pouze na novější iPady.

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iPadOS 27 kompletní souhrn novinek

Níže naleznete kompletní seznam novinek z iPadOS 27. Upozorňujeme, že seznam zahrnuje veškeré novinky, které systém přináší. Ne všechny jsou ale dostupné ve všech zemích a na všech podporovaných modelech iPadu.

Siri AI (iPady s podporou Apple Intelligence)

  • Uživatelům se postupně zpřístupňuje schopnější a přirozeněji konverzační verze Siri. Pomáhá najít, co potřebujete, a zvládnout více úkolů díky funkcím, jako je porozumění osobnímu kontextu, akce v aplikacích, vnímání obsahu na obrazovce a přístup k širokým znalostem o světě
  • Nový hlasový zážitek nabízí výraznější a přirozeněji znějící hlasy a umožňuje přizpůsobit míru expresivity i tempo, aby Siri působila osobněji
  • Samostatná aplikace Siri poskytuje snadný způsob, jak se vrátit k existující konverzaci nebo zahájit novou, a soukromě synchronizuje konverzace napříč vašimi produkty Apple pomocí iCloudu
  • Režim Siri ve Fotoaparátu integruje Visual Intelligence do aplikace Fotoaparát, takže se můžete ptát na to, co máte před sebou, nebo s tím rovnou pracovat
  • Psaní se Siri umožňuje vytvořit návrh textu od začátku, upravit už napsaný text nebo získat zpětnou vazbu prakticky kdekoli, kde na iPadu píšete. Ve Zprávách a Mailu dokáže Siri přizpůsobit styl psaní vašim vztahům a využívat fráze či interpunkci, které jste v konverzacích s danými lidmi používali už dříve

Apple Intelligence napříč aplikacemi

  • Fotky
    • Prostorové přeformátování umožňuje upravit kompozici fotografie po jejím pořízení tím, že virtuálně změní polohu fotoaparátu
    • Nástroj Rozšířit inteligentně zvětšuje obrázky za jejich původní okraje pomocí realistického doplnění, takže můžete narovnat horizont, změnit poměr stran nebo přidat více prostoru kolem objektu
    • Vyčištění podporuje odstraňování i větších objektů s realističtějšími a kvalitnějšími výsledky. Můžete si vybrat Rychlý režim pro drobné nedokonalosti nebo Vysokou kvalitu pro složitější úpravy
  • Safari
    • Uspořádání podle tématu využívá Apple Intelligence k třídění panelů, analyzuje webové stránky a automaticky seskupuje podobné panely dohromady
    • Upozornit mě může pravidelně kontrolovat webovou stránku kvůli aktualizacím, například změnám cen nebo dostupnosti zboží
    • Popsat rozšíření umožňuje vytvořit vlastní rozšíření pomocí přirozeného jazyka a upravit zobrazení obsahu nebo formátování webové stránky
  • Zcela nový Image Playground využívá nový generativní model k vytváření vysoce kvalitních obrázků prakticky v jakémkoli stylu, včetně fotorealistického. Umožňuje upravovat obrázky dotykem i přirozeným jazykem a vytvářet personalizované vizuály
  • Popsat zkratku umožňuje pomocí přirozeného jazyka vytvořit novou zkratku nebo upravit už existující
  • Domácnost
    • Souhrnná oznámení o aktivitě spojují související upozornění z příslušenství do jednoho oznámení
    • Popisy videí pro záznamy Zabezpečeného videa HomeKitu shrnují, co se v klipu děje, pro oprávněné předplatitele iCloud+
    • Vyhledávání v záznamech z kamer umožňuje najít konkrétní okamžiky z kamer Zabezpečeného videa HomeKitu pomocí vyhledávání v aplikaci Domácnost nebo ve Spotlightu, pokud máte oprávněný tarif iCloud+
  • Popsat událost v Kalendáři umožňuje pomocí přirozeného jazyka vytvořit událost. Podrobnosti, jako je čas, místo, pozvaní účastníci a název události, doplní Apple Intelligence
  • Návrhy v Mailu pomáhají provádět akce podle kontextu e-mailů, například získat trasu do restaurace, kterou jste si rezervovali
  • Zpřístupnění
    • Vylepšení VoiceOveru zahrnují podrobnější a kontextové porozumění obrázkům u fotek, grafů a snímků obrazovky, konverzační prostředí umožňující ptát se na obrazovku nebo okolí a nový způsob rychlého získání odpovědí díky integraci s tlačítkem Akce
    • Vylepšená Lupa nabízí konverzační vizuální asistenci pro uživatele se slabším zrakem, s vysoce kontrastním rozhraním a ovládáním přiblížení i dalších funkcí Lupy pomocí přirozeného jazyka
    • Chytřejší Čtečka zpřístupnění využívá inteligenci k lepšímu čištění a formátování textu, práci s obrázky a tabulkami, souhrnům na vyžádání a překladu
    • Flexibilní vstupy Hlasového ovládání pomáhají ovládat zařízení pouze hlasem tím, že prvky na obrazovce popíšete vlastními slovy, například „klepni na ozubené kolečko“ nebo „klepni na tlačítko vpravo nahoře“
  • A další novinky, včetně dalších možností tvorby a úprav Genmoji, automatické korektury a přesnějšího diktování na podporovaných modelech iPadu

Bezpečnost dětí

  • Vylepšené nastavení nových dětských účtů umožňuje rodičům přesně vybrat aplikace, ke kterým budou mít děti při nastavení iPadu přístup
  • Požádat o procházení dává rodičům možnost schválit každý nový web ještě předtím, než si ho dítě může zobrazit
  • Rozšířená ochrana v rámci Bezpečnosti komunikace pomáhá zasáhnout dříve, než děti uvidí krvavý nebo násilný obsah ve sdílených obrázcích a videích
  • Časové limity pomáhají rodičům nastavit hranice pro to, jak dlouho mohou děti používat aplikace z kategorií Zábava, Hry a Sociální sítě, s doporučeními založenými na odborném výzkumu a přizpůsobenými věku dítěte
  • Rozvrhy umožňují rodičům vybrat, ke kterým aplikacím budou mít děti přístup v různých částech dne a zvlášť ve všední dny a o víkendech
  • Přepracovaná nastavení Času u obrazovky poskytují rodičům rychlý přehled o tom, jak děti používají svá zařízení, a umožňují upravit přístup několika klepnutími

Vylepšení systému

  • Úpravy Liquid Glass zlepšují celkovou čitelnost a nový posuvník v Nastavení umožňuje přizpůsobit vzhled od mimořádně průhledného až po plně tónovaný
  • Vyšší výkon napříč systémem, včetně spouštění aplikací, načítání nových fotek v knihovně Fotek a přenosů přes AirDrop
  • Vylepšené vyhledávání přináší relevantnější a komplexnější výsledky ve Spotlightu, Fotkách a Mailu
  • Asistent připojení umožňuje plynulejší přechody mezi Wi-Fi a mobilními sítěmi u modelů s mobilním připojením
  • A další vylepšení napříč aplikacemi a funkcemi, včetně vylepšení sdílených alb na iCloudu ve Fotkách, vlastního ekvalizéru pro AirPods, podpory perimenopauzy a menopauzy ve Sledování cyklu v aplikaci Zdraví a samostatného nastavení hlasitosti pro budíky a časovače
Zdroj
Diskuze
iPadOS 27

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