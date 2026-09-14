Vyšel macOS 27 pro veřejnost s těmito novinkami. Nainstalujete ho i na váš Mac?

Testování je u konce. Apple totiž před malou chvílí oficiálně vypustil pro veřejnost první verzi operačního systému macOS 27 Golden Gate, který představil na úvodní Keynote červnové vývojářské konference WWDC. Pokud jste se tedy tohoto systému nemohli dočkat, vězte, že nyní máte konečně možnost se k němu dostat i jinak, než skrze instalaci beta verze. Instalaci jako takovou pak provedete zcela standardní cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace software. Počítejte nicméně s tím, že zprvu může být doba stahování opravdu dlouhá kvůli tomu, že se o něj v jednu chvíli snaží spousty uživatelů zároveň.
macOS 27 kompatibilita
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air s čipem Apple z roku 2020 a novější
- MacBook Pro s čipem Apple z roku 2020 a novější
- iMac s čipem Apple z roku 2021 a novější
- Mac mini s čipem Apple z roku 2020 a novější
- Mac Studio z roku 2022 a novější
- Mac Pro s čipem Apple z roku 2023
Pokud si nejste jistí, jaký Mac vlastně máte, klikněte vlevo nahoře na → O tomto Macu. U podporovaných modelů zde uvidíte některý z čipů řady M.
Fotogalerie
macOS 27 novinky
Níže naleznete kompletní seznam novinek, které přináší macOS 27. Upozorňujeme, že se jedná o kompletní seznam novinek – tedy vše, co systém jako takový přináší. Neplatí však, že by všechny funkce byly k dispozici pro všechny uživatele ve všech zemích.
Vyzkoušejte novou Siri AI
- Představujeme Siri AI, zcela novou verzi Siri poháněnou Apple Intelligence, která je osobnější, schopnější a přirozenější v konverzaci. Je integrovaná do Spotlightu, takže můžete hledat odpovědi téměř na jakékoli téma přímo tam, kde už běžně vyhledáváte věci napříč systémem. Dokáže využívat osobní kontext k hledání informací ve zprávách, e-mailech, fotkách a dalších aplikacích. A umí také provádět akce napříč aplikacemi, stačí ji o to požádat. K předchozím konverzacím se můžete vracet a navazovat na ně v nové samostatné aplikaci Siri, která se synchronizuje přes iCloud napříč vašimi zařízeními Apple. Siri AI se uživatelům zpřístupňuje postupně a začít ji používat můžete jejím zapnutím v Nastavení.
Pracujte s tím, co máte na obrazovce
- Díky Visual Intelligence můžete vybrat okno na obrazovce a Siri vám k jeho obsahu zodpoví otázky nebo s ním provede akce, například přidá události do kalendáře. K Visual Intelligence se dostanete pomocí vyhrazené klávesové zkratky Command-Shift-mezerník.
Výkonné nové možnosti úprav fotek
- Pomocí inteligentních nástrojů pro úpravu fotek můžete změnit kompozici snímku i po jeho pořízení díky Prostorovému přeformátování nebo rozšířit záběr pomocí nástroje Rozšířit. Vylepšení funkce Vyčištění vám pak umožní odstraňovat rušivé prvky ve vyšší kvalitě a s realističtějším doplněním obrazu, a to i u složitějších scén.
Nové nástroje pro prohlížení v Safari
- Panely si můžete automaticky seskupovat podle témat, takže související stránky najdete snadněji. Díky funkci Upozornit mě může Safari sledovat změny na stránkách, například zlevnění nebo opětovné naskladnění, a upozornit vás, když je čas jednat. Funkce Popsat rozšíření umožňuje pomocí přirozeného jazyka vytvářet vlastní rozšíření, třeba přidat tlačítko pro ukládání oblíbených receptů.
Snadné vytváření zkratek pomocí přirozeného jazyka
- Díky funkci Popsat zkratku můžete automatizovat každodenní úkoly jednoduchým popisem a všechny potřebné kroky se sestaví za vás. Můžete například popsat zkratku, která automaticky pošle zprávu partnerovi nebo partnerce, když vyrážíte z práce domů, včetně odhadovaného času příjezdu podle provozu.
Ještě propracovanější design
- Úpravy Liquid Glass zlepšují čitelnost a nový posuvník umožňuje přizpůsobit jeho vzhled od mimořádně průhledného až po plně tónovaný. Jednotné panely nástrojů, postranní panely od okraje k okraji a detailnější ikony aplikací pak design dále posouvají.
Nové funkce pro bezpečnost dětí
- Výkonné nové rodičovské kontroly pomáhají rodičům snáze spravovat, jaký obsah mohou jejich děti vidět, s kým mohou komunikovat a kdy mají přístup k aplikacím. Funkce Požádat o procházení vyžaduje, aby děti před návštěvou každého nového webu v Safari požádaly o povolení. Bezpečnost komunikace rozšiřuje ochranu, která pomáhá udržet konverzace bezpečné. Časové limity dávají rodičům flexibilnější možnosti správy času, který děti tráví v aplikacích napříč kategoriemi, a nabízejí doporučení založená na odborném výzkumu přizpůsobená věku dítěte. Rozvrhy pomáhají spravovat, ke kterým aplikacím mají děti přístup v různých částech dne a během týdne.
Rychlejší a příjemnější používání
- Rozsáhlá sada vylepšení dělá váš Mac ještě rychlejší, spolehlivější a jednodušší na používání. Lepší vyhledávání ve Spotlightu a Mailu vám pomůže snáze najít to, co hledáte. Přenosy přes AirDrop i procházení souborů v síti jsou rychlejší. A mnoho dalších vylepšení zpříjemňuje každodenní používání.
- Informace o bezpečnostním obsahu aktualizací softwaru Apple najdete na: support.apple.com/100100.
- Některé funkce nemusí být dostupné ve všech oblastech nebo na všech zařízeních Apple. Další informace najdete na: apple.com/macos/feature-availability.
- Na některé funkce Apple Intelligence, mimo jiné Siri AI, inteligentní nástroje pro úpravu fotek, Image Playground a cloudové modely AFM 3 ve Zkratkách, se mohou vztahovat limity používání. Další informace najdete na: apple.com/apple-intelligence.
- Aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, které mohou ovlivnit výkon a/nebo výdrž baterie. Další informace najdete na: support.apple.com/125039.