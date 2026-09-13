Jak se připravit na příchod macOS 27 Golden Gate

Apple už 14. září vydá macOS 27 Golden Gate a letošní aktualizace je v jednom směru podstatně důležitější než několik předchozích. Apple totiž definitivně uzavírá jednu éru Maců – nový systém už nainstalujete pouze na počítače s čipy Apple Silicon. Pokud se jej chystáte stáhnout hned po vydání, vyplatí se proto předem zkontrolovat nejen zálohu a volné místo, ale také kompatibilitu aplikací, které každý den používáte.
Letos si kompatibilitu zkontrolujte opravdu pečlivě
macOS 27 je prvním systémem, který už nepodporuje Macy s procesory Intel. Pokud tedy používáte starší stroj, který ještě zvládá macOS 26 Tahoe, nemusí to automaticky znamenat, že se dostane také na Golden Gate.
Podporované jsou následující Macy:
- MacBook Neo (2026)
- MacBook Air s čipem Apple z roku 2020 a novější
- MacBook Pro s čipem Apple z roku 2020 a novější
- iMac s čipem Apple z roku 2021 a novější
- Mac mini s čipem Apple z roku 2020 a novější
- Mac Studio z roku 2022 a novější
- Mac Pro s čipem Apple z roku 2023
Pokud si nejste jistí, jaký Mac vlastně máte, klikněte vlevo nahoře na → O tomto Macu. U podporovaných modelů zde uvidíte některý z čipů řady M.
Zkontrolujte aplikace, které jsou pro vás zásadní
Právě letos bychom zrovna tento krok nepodceňovali. Apple pokračuje v ukončování přechodného období mezi Intelem a Apple Silicon a staré aplikace, které jejich vývojáři dlouhé roky neaktualizovali, mohou začít představovat problém. Než tedy aktualizujete pracovní Mac, projděte především software, bez kterého se neobejdete – účetnictví, VPN klienty, firemní utility, ovladače tiskáren, audio plug-iny nebo specializované profesionální aplikace. Ideální je ověřit přímo u jejich vývojáře, zda macOS 27 podporuje.
U běžných aplikací z App Storu většinou není co řešit, právě různé roky staré nástroje ale dokážou po velkém upgradu systému nepříjemně překvapit.
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Udělejte čerstvou zálohu
Před velkou aktualizací macOS má Time Machine cenu zlata. Připojte externí disk a nechte Mac vytvořit aktuální zálohu ještě před instalací. Pokud se během upgradu něco pokazí nebo zjistíte, že vám zásadní aplikace nefunguje podle představ, máte výrazně jednodušší cestu zpět ke svým datům.
Samotný iCloud přitom není plnohodnotnou náhradou kompletní zálohy Macu. Synchronizuje sice fotografie, dokumenty a další data, ale neukládá celý stav systému stejným způsobem jako Time Machine.
Dopřejte Macu dostatek volného místa
Instalační balíček nové verze macOS zabere několik gigabajtů, během samotné instalace však systém potřebuje ještě další prostor pro dočasná data. Aktualizovat Mac se zaplněným SSD prakticky až po okraj proto není dobrý nápad.
Stav úložiště najdete v Nastavení systému → Obecné → Úložiště. Pokud vám zbývá jen několik gigabajtů, projděte velké soubory, staré instalátory, nepotřebné aplikace, stažená videa nebo třeba dávno zapomenuté zálohy iPhonu. Čím větší rezervu necháte, tím lépe.
Aktualizujte aplikace i současný macOS
Ještě před přechodem na Golden Gate otevřete App Store a nainstalujte dostupné aktualizace. Totéž platí i pro aplikace stažené mimo App Store – řada z nich má vlastní kontrolu aktualizací přímo v nabídce.
Vyplatí se mít aktuální také samotný macOS 26. Poslední opravné verze totiž mohou obsahovat změny, které připravují systém právě na bezproblémový přechod na další generaci.
Notebook připojte k napájení a nikam nespěchejte
MacBook během aktualizace připojte k nabíječce a počítejte s tím, že jej nějakou dobu nebudete používat. Velké aktualizace mohou několikrát restartovat počítač a část instalace probíhá ještě po prvním přihlášení.
Samotné stažení samozřejmě vyžaduje také stabilní internetové připojení. Kabel není nutností, kvalitní Wi-Fi bohatě postačí. Pokud však síť běžně vypadává, není večer vydání systému zrovna ideální chvílí na experimenty.
A stejně jako u iPhonu platí jednoduchá rada: pokud na Macu vyděláváte peníze a potřebujete jej každý den stoprocentně funkční, klidně s instalací pár dní počkejte. macOS 27 Golden Gate vám nikam neuteče a první zkušenosti ostatních uživatelů rychle ukážou, zda se v ostré verzi neobjevil problém s konkrétní aplikací, příslušenstvím nebo funkcí. Kdo má ale zálohu, dostatek místa a ověřenou kompatibilitu svého softwaru, má pro hladký přechod uděláno prakticky vše důležité.