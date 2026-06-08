Apple představil macOS 27 Golden Gate

Apple představil nový systém pro počítače Mac s označením macOS 27 Golden Gate (nejslavnější most na světě v San Francisku). Nejdůležitější na co se Apple u nového macOS zaměřil jsou detaily, které vám ukážeme jak v tomto článku, tak v macOS 27 galerie. Tým vývojářů a designérů Apple se letos soustředil ještě víc než kdy předtím na to, aby byl každý detail macOS 27 rychlejší, plynulejší a lepší pro každodenní používání. Na začátek představil Apple design nového macOS s tím, že řekl, že v loňském roce udělal nejdůležitější aktualizaci v historii iOS a to přechodem na Liquid Glass. Ten se sice setkal s úspěchem, ale zároveň vyslyšel Apple uživatele a podle nich vyladil nový design tak, aby byl ještě lepší a vyhovoval každému. Právě Liquid Glass se letos objeví v macOS 27 Golden Gate v nové podobě, kdy si můžete zcela přizpůsobit, zda jej vůbec chcete nebo nechcete používat. Můžete si zvolit jak moc průhledné prvky mají být, jaké mají mít barvy a jak mají být zarovnané.
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Co se ikon týká, dovolí letos výojářům Apple použít více vrstev, které umožní vytvářet výraznější 3D efekt napříč všemi platformami. Jednotlivé ikony se mohou skládat z několika vrstev, které navzájem kooperují v rámci Liquid Glass a reagují na sebe. Apple se také soustředil na zrychlení celého systému s tím, že spouštění jakékoli aplikace by nyní mělo být o 30% rychlejší než doposud. Ale tím to nekončí například přenos dat přes AirDrop je až o 80% rychlejší a vyhledávání ve Finderu je o 80% rychlejší než doposud. Nová verze macOS je rychlejší ve všem na co jen pomyslíte. Spotlith nyní umí vyhledávat v rámci celého systému, v rámci všech souborů, fotografií, mailů, zkrátka všeho co máte ve svém počítači uložené. Vše je indexováno okamžitě po vytovření a vyhledávání je tak extrémně rychlé. Díky tomu je celé používání macOS 27 výrazně rychlejší než doposud.
Apple se zaměřil také na bezpečnost a to zejména dětí. Spolupracoval s desítkami společností věnující se ochraně dětí a na základě toho vytvořil možnosti jak mohou rodiče zlepšit dohled nad zařízením, které používá jejich díte a to přesně dle doporučení American Academy of Pediatrics (AAP). Dětem mohou nyní rodiče dovolit používat pouze to, co chtějí a přesně tak jak chtějí. Můžete určovat k čemu mají děti přístup, s kým mohou mluvit, co mohou sledovat a dokonce co mohou vidět. Rodiče navíc mohou nyní na dálku zapínat a vypínat takzvaný Kids Focus režim, díky kterému mají děti dovoleno v rámci tohoto režimu používat pouze zvolené aplikace například ty k učení nebo rozvoji. Režim je možné vypnout na dálku a děti tak získají přístup k dalším aplikacím jako jsou například hry. Samozřejmě kontrola nad tím, co dělají děti je dostupná také v iOS 27 a dalších systémech, které Apple dnes představil.
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Rodiče mohou určovat s kým mohou děti komunikovat a jak. Můžete jendoduše dovolit využívat FaceTime, iMessage s babičkou, dědou a rodiči, ale například s kamarády můžete omezit vše jen na psaní v rámci iMessage bez možnosti posílat fotky nebo volat přes FaceTime. Pro cizí lidi které neschválíte pak můžete zcela omezit přístup k jakémkoli kontaktu. Apple navíc na základě dat od AAP přímo ukazuje, kolik času u čeho by měli děti v jakém věku trávit, aby to nepoškozovalo jejich zdravý vývoj. Samozřejmě každé díte je unikátní a tak si rodiče mohou nastavení volit libovolně podle sebe. Je možné měnit nastavení na víkendy, školní čas, svátky a další časy, které si nastavíte.
Součástí nového macOS je také nová Siri AI, která spolupracuje s Gemini a dokáže reagovat na vše ve vašem počítači a dalších zařízeních. Siri AI je integrována do spotlight a můžete ji používat i tak, že ji ukážete fotografii a například se ji zeptáte, co potřebuju k tomu, abych vyrobil to, co vidíš na fotce. Okamžitě vám dá seznam osučástek a také detailní postup toho, jak danou věc vyrobit. Je jedno, zda se jedná o školní projekt nebo sušenky. Můžete také označit libovolné soubory a říct, co s nimi má udělat, například vyhledat rozdíly, seřadit některá data nebo mnoho dalšího. Zároveň dokáže odpovídat na otázky stejně jako to dnes umí klasické Chatboty. Samozřejmostí je pak absolutní soukromí, kdy Apple slibuje, že žádná data neuchovává bez toho, aniž byste cokoli dovolili a pokud dovolíte některá data uchovat nebo k ním dáte přístup, pak jsou šifrována a to jak na iCloud tak v macOS a dalších systémech.
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Apple vylepšil také Safari, které nyní dokáže díky Siri AI sjednotit a organizovat vaše záložky podle zájmů, témat a mnoha dalších věcí, které si sami zvolíte. Safari se navíc dočkalo vylepšení rychlosti, ovšem Apple se nezmínil o kolik rychlejší by mělo být. Další novinkou je Notify Me, kde můžete nechat Safari informovat vás například o tom, že se spustil nějaký prodej nebo něco podobného, i když to samotná stránka nenabízí. Například na našem webu zvolíte možnost, dej mi vědět, až vyjde článek o novém macOS. Safari navíc nově umí mnohem lípe spolupracovat s aplikací Hesla, kde vám pomůže vylepšit hesla a informouje vás ještě lépe o tom, která hesla nejsou dokonalá z pohledu bezpečnosti.
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O dalších novinkách se Apple nezmínil, ale rozhodně budou v rámci systému macOS 27 Golden Gate k dispozici i další novinky o kterých vás budeme informovat v samostatných článcích i doplněním tohoto.