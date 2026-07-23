MacBooke Neo 2 se blíží. Dostane dvě zásadní novinky, které si uživatelé přáli

MacBook Neo se na trhu ještě pořádně neohřál, přesto už Apple podle všeho pracuje na jeho nástupci. A pokud se potvrdí nejnovější informace reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, nepůjde jen o běžnou generační obměnu, ale o pořádný krok vpřed. Připravovaný model má totiž přinést dvě změny, které patřily mezi nejčastější přání uživatelů od samotného představení tohoto cenově dostupného notebooku.
Tou první má být nasazení čipu A19 Pro, který nahradí současný A18 Pro. Apple tak chce nabídnout vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu a zároveň vytvořit větší rezervu pro stále náročnější funkce Apple Intelligence. Přestože MacBook Neo využívá čipy z iPhonů namísto řady Apple Silicon M, podle všeho se tento koncept Applu osvědčil a firma u něj hodlá pokračovat.
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Druhou novinkou má být navýšení operační paměti. Zatímco současný model nabízí v základu 8 GB RAM, nová generace by měla startovat na 12 GB. Právě množství paměti přitom bylo jedním z nejčastěji kritizovaných parametrů prvního MacBooku Neo, zejména s ohledem na rostoucí nároky aplikací a funkcí využívajících umělou inteligenci. Vyšší kapacita by tak měla zajistit pohodlnější multitasking i delší morální životnost zařízení.
Podle dostupných informací se jiných větších změn zatím dočkat nemáme. Apple by tedy měl zachovat stejný design, displej i celkovou filozofii zařízení. Ostatně ani není důvod ji měnit. MacBook Neo se totiž od svého uvedení ukázal jako velmi zajímavá volba pro studenty, běžné uživatele i všechny, kteří chtějí vstoupit do světa macOS za co nejnižší cenu.
Představení nové generace se očekává v první polovině příštího roku jako součást rozsáhlé obměny celé nabídky Maců. Pokud se spekulace potvrdí, bude právě MacBook Neo jedním z prvních modelů, které tuto novou vlnu odstartují. A pokud Apple skutečně přidá výkonnější čip i více paměti, může být ještě zajímavější volbou než dnes. Dodavatelský řetězec se tedy bude muset pořádně otáčet. Vždyť i nynější generace byla po svém představení dlouhodobě nedostupná díky obřímu zájmu.
Dost brutálně tomu ovšem chybí podsvícení klávesnice
obzvláště na modrém kusu je ta viditelnost znaků hodně žalostná
Pokud né podsvícení tak tu klávesnici přepracovat a podstatně znaky zviditelnit by to chtělo.
Popisované změny si přáli uživatelé nebo recenzenti? Nějak se mi nechce věřit že by mezi zákazníky modelu Neo bylo tolik lidí které zajímá výkon procesoru nebo RAM.