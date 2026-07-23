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MacBooke Neo 2 se blíží. Dostane dvě zásadní novinky, které si uživatelé přáli

Mac
J. FilipJiří Filip
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MacBook Neo se na trhu ještě pořádně neohřál, přesto už Apple podle všeho pracuje na jeho nástupci. A pokud se potvrdí nejnovější informace reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, nepůjde jen o běžnou generační obměnu, ale o pořádný krok vpřed. Připravovaný model má totiž přinést dvě změny, které patřily mezi nejčastější přání uživatelů od samotného představení tohoto cenově dostupného notebooku. 

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Tou první má být nasazení čipu A19 Pro, který nahradí současný A18 Pro. Apple tak chce nabídnout vyšší výkon, lepší energetickou efektivitu a zároveň vytvořit větší rezervu pro stále náročnější funkce Apple Intelligence. Přestože MacBook Neo využívá čipy z iPhonů namísto řady Apple Silicon M, podle všeho se tento koncept Applu osvědčil a firma u něj hodlá pokračovat. 

MacBook Neo LsA 12 MacBook Neo LsA 12
MacBook Neo LsA 13 MacBook Neo LsA 13
MacBook Neo LsA 14 MacBook Neo LsA 14
MacBook Neo LsA 15 MacBook Neo LsA 15
MacBook Neo LsA 16 MacBook Neo LsA 16
MacBook Neo LsA 17 MacBook Neo LsA 17
MacBook Neo LsA 18 MacBook Neo LsA 18
MacBook Neo LsA 19 MacBook Neo LsA 19
MacBook Neo LsA 20 MacBook Neo LsA 20
MacBook Neo LsA 21 MacBook Neo LsA 21
MacBook Neo LsA 22 MacBook Neo LsA 22
MacBook Neo LsA 23 MacBook Neo LsA 23
MacBook Neo LsA 24 MacBook Neo LsA 24
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Druhou novinkou má být navýšení operační paměti. Zatímco současný model nabízí v základu 8 GB RAM, nová generace by měla startovat na 12 GB. Právě množství paměti přitom bylo jedním z nejčastěji kritizovaných parametrů prvního MacBooku Neo, zejména s ohledem na rostoucí nároky aplikací a funkcí využívajících umělou inteligenci. Vyšší kapacita by tak měla zajistit pohodlnější multitasking i delší morální životnost zařízení. 

Podle dostupných informací se jiných větších změn zatím dočkat nemáme. Apple by tedy měl zachovat stejný design, displej i celkovou filozofii zařízení. Ostatně ani není důvod ji měnit. MacBook Neo se totiž od svého uvedení ukázal jako velmi zajímavá volba pro studenty, běžné uživatele i všechny, kteří chtějí vstoupit do světa macOS za co nejnižší cenu. 

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Představení nové generace se očekává v první polovině příštího roku jako součást rozsáhlé obměny celé nabídky Maců. Pokud se spekulace potvrdí, bude právě MacBook Neo jedním z prvních modelů, které tuto novou vlnu odstartují. A pokud Apple skutečně přidá výkonnější čip i více paměti, může být ještě zajímavější volbou než dnes. Dodavatelský řetězec se tedy bude muset pořádně otáčet. Vždyť i nynější generace byla po svém představení dlouhodobě nedostupná díky obřímu zájmu. 

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