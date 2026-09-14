Apple vydal watchOS 27 s řadou novinek pro veřejnost. Na tyto hodinky jej nainstalujete

Na dnešní den se bezesporu těšily miliony fanoušků Apple produktů z celého světa. Kalifornský gigant si na něj totiž naplánoval vydání veřejných verzí svých nových OS, mezi kterými samozřejmě nechybí ani watchOS 27. Pokud tedy máte kompatibilní hodinky a nepustili jste se v předešlých týdnech a měsících do testování, měli byste již nyní update v jejich Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru vidět. Myslete však na to, že byste mohli aktualizovat, musí být nejprve váš iPhone aktualizovaný na iOS 27 a zároveň musí být vaše hodinky nabité alespoň z 50 %, připojení k WiFi a zároveň k nabíječce. Jakmile splníte tyto požadavky, aktualizace by měla bez problému proběhnout.
watchOS 27 kompatibilita
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch Ultra 4
K instalaci budete navíc potřebovat iPhone 11 nebo novější, případně iPhone SE 2. generace či novější, a na telefonu musí být nainstalovaný iOS 27. Pokud tedy plánujete aktualizovat oba systémy hned po jejich vydání, začněte iPhonem a teprve poté pokračujte hodinkami.
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watchOS 27 novinky
Níže naleznete seznam veškerých novinek, které přináší watchOS 27. Upozorňujeme, že se jedná o kompletní seznam novinek zahrnující skutečně vše. Ne všechny novinky ale budou dostupné všude ve světě.
Siri AI
- Uživatelům se postupně zpřístupňuje schopnější a přirozeněji konverzační verze Siri. Pomáhá vám najít, co potřebujete, a zvládnout více úkolů díky funkcím, jako je porozumění osobnímu kontextu, akce v aplikacích, vnímání obsahu na obrazovce a přístup k širokým znalostem o světě
- Nový hlasový zážitek nabízí výraznější a přirozeněji znějící hlasy a umožňuje přizpůsobit míru expresivity i tempo, aby vám Siri připadala osobnější. Umožňují to výkonné modely běžící přímo v zařízení na spárovaných modelech iPhone Air a iPhone 17 Pro a novějších
- Samostatná aplikace Siri poskytuje snadný způsob, jak se vrátit k existující konverzaci nebo zahájit novou, a soukromě synchronizuje konverzace napříč vašimi produkty Apple pomocí iCloudu
Apple Intelligence napříč aplikacemi
- Workout Buddy přináší motivaci pomocí nových poznatků a nově je dostupný i bez iPhonu v blízkosti, pokud máte Wi-Fi nebo mobilní připojení
- Kontext hovoru v aplikaci Telefon rozpozná, když mluvíte s určitými firmami, a proaktivně zobrazí relevantní informace z vašich aplikací, například potvrzovací kód nebo číslo rezervace
Sledování cyklu
- Uživatelky ve věku 40 let a více mohou dostávat oznámení o odchylkách cyklu, které mohou naznačovat perimenopauzu
Ciferníky
- Ciferník Siri Modular obsahuje obdélníkovou komplikaci, která zrcadlí horní widget Chytré sady. Ta se dynamicky aktualizuje a zobrazuje nejrelevantnější widget, stejně jako komplikaci Siri pro rychlé vyvolání Siri
Chytrá sada
- Gesto klepnutí jednou rukou umožňuje jednou klepnout ukazováčkem a palcem o sebe a vybrat widget v Chytré sadě, i když máte druhou ruku zaneprázdněnou
- Nové navrhované widgety se zobrazí ve chvíli, kdy jsou pro vás nejrelevantnější. Patří mezi ně například poloha zaparkovaného auta, připomínky narozenin blízkého kontaktu, změny zůstatku na kartě pro veřejnou dopravu, aplikace Hluk po upozornění na hlasitý zvuk a další
Vylepšení systému
- Dynamická mřížka aplikací zvýrazňuje vaše nejoblíbenější a naposledy používané aplikace
- Aplikace Najít je nově sjednocená do jedné aplikace, která zobrazuje osoby, zařízení a předměty v rozhraní zaměřeném na mapu
- Přehrávání médií se nyní spouští rychleji
- Aplikace Cvičení zpřesňuje výpočty vzdálenosti při trénincích na běžeckém pásu už od prvního kroku každé chůze nebo běhu
- Aplikace Kondice nabízí po cvičení přesnější mapy tras
- Oznámení pro prodloužení výdrže baterie mohou proaktivně nabídnout vypnutí některých funkcí pro zvýšení výdrže, včetně gest, připomínek zahájení cvičení a metody vyvolání Siri zvednutím zápěstí a promluvením
- Shazam v Chytré sadě a aplikace Rozpoznávání hudby rozpoznávají skladby offline bez připojení k internetu a výsledky doručí automaticky, jakmile budete znovu online
- Úpravy Liquid Glass zlepšují čitelnost díky jednotnějšímu lomu světla a lepšímu kontrastu
- Informace o bezpečnostním obsahu aktualizací softwaru Apple najdete na: https://support.apple.com/100100
- Na některé funkce Apple Intelligence se mohou vztahovat limity používání. Další informace najdete na: https://www.apple.com/apple-intelligence
- Aktualizace softwaru, jako je tato, přidávají nové funkce a vylepšení, které mohou ovlivnit výkon a/nebo výdrž baterie. Další informace najdete na: https://support.apple.com/125039