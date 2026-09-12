Jak se připravit na příchod watchOS 27

Apple už 14. září uvolní watchOS 27 a letos se rozhodně vyplatí začít kontrolou kompatibility. Zatímco watchOS 26 podporoval poměrně širokou škálu starších Apple Watch, letošní systém dělá podstatně ostřejší řez. Pokud ale podporovaný model máte, samotná příprava není nijak složitá. Stačí zkontrolovat několik věcí, nabít hodinky a hlavně nejdříve připravit spárovaný iPhone.
Kompatibilita se letos výrazně mění
Letos nastává v oblasti watchOS kompatibility výrazná změna. watchOS 27 už nenainstalujete například na Apple Watch Series 6, Series 7 ani Series 8. Končí také podpora Apple Watch SE 2. generace a původních Apple Watch Ultra, přestože všechny tyto modely podporovaly watchOS 26.
watchOS 27 je kompatibilní s těmito modely:
- Apple Watch SE 3
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Series 11
- Apple Watch Series 12
- Apple Watch Ultra 2
- Apple Watch Ultra 3
- Apple Watch Ultra 4
K instalaci budete navíc potřebovat iPhone 11 nebo novější, případně iPhone SE 2. generace či novější, a na telefonu musí být nainstalovaný iOS 27. Pokud tedy plánujete aktualizovat oba systémy hned po jejich vydání, začněte iPhonem a teprve poté pokračujte hodinkami.
Záloha Apple Watch funguje trochu jinak
Na Apple Watch nenajdete klasické tlačítko pro vytvoření zálohy. Hodinky ukládají svá data automaticky prostřednictvím spárovaného iPhonu a jejich záloha je součástí zálohy telefonu.
Před instalací watchOS 27 je proto rozumné vytvořit čerstvou zálohu samotného iPhonu, ať už na iCloud, nebo do počítače. Pokud zálohujete iPhone lokálně a chcete zachovat také data Zdraví a Aktivita, použijte šifrovanou zálohu. Právě podobné údaje by člověk po několika letech používání Apple Watch opravdu nechtěl zbytečně ztratit.
Zkontrolujte volné místo
Apple Watch mají podstatně menší úložiště než iPhone a právě nedostatek volného prostoru dokáže instalaci většího systému nepříjemně zkomplikovat.
Stav zjistíte v aplikaci Watch na iPhonu přes Obecné → Úložiště. Pokud je místa málo, začal bych především staženou hudbou, podcasty, fotografiemi a aplikacemi, které už nepoužíváte. Není nutné hodinky kompletně vyčistit, ale instalátor potřebuje určitou rezervu pro stažení a rozbalení aktualizace.
Nejprve aktualizujte iPhone
watchOS a iOS jsou úzce propojené, takže přechod na nový systém hodinek začíná paradoxně právě u telefonu. iPhone by měl běžet na iOS 27, být připojený k Wi-Fi a během aktualizace by měl zůstat poblíž Apple Watch.
Samotné hodinky musí mít minimálně 50 % baterie a během instalace musí ležet na nabíječce. Tu rozhodně nesundávejte a nesnažte se proces urychlit restartováním zařízení. Aktualizace může být hotová poměrně rychle, ale stejně tak může zabrat desítky minut až zhruba hodinu. Ideální chvílí je proto večer, kdy už hodinky nepotřebujete.
Aktualizaci spustíte na iPhonu v aplikaci Watch přes Moje hodinky → Obecné → Aktualizace softwaru. U novějších verzí watchOS ji lze stáhnout také přímo z hodinek přes Nastavení → Obecné → Aktualizace softwaru.
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Ne všechny novinky dostane každý
Podporovaný model ještě automaticky neznamená přístup ke všem funkcím watchOS 27. Některé novinky jsou navázané na konkrétní generace hardwaru a další vyžadují podporované funkce Apple Intelligence.
To je podstatné zejména v Evropě. Apple totiž potvrdil, že nová Siri AI nebude při uvedení watchOS 27 dostupná v Evropské unii. Na samotný systém, nové rozhraní a další podporované funkce to samozřejmě vliv nemá, jen je dobré nečekat, že po instalaci získáte úplně stejné možnosti jako uživatel například ve Spojených státech.
Pokud tedy máte podporované Apple Watch, aktuální iPhone se zálohou, několik gigabajtů volného prostoru a hodinky nabité minimálně z poloviny, máte prakticky hotovo. A jestli Apple Watch používáte opravdu intenzivně například pro sport, zdravotní funkce nebo práci, není vůbec špatný nápad s instalací první verze den či dva počkat. watchOS 27 vám nikam neuteče a první zkušenosti ostatních rychle ukážou, zda se v ostré verzi neobjevila některá nepříjemná chyba.