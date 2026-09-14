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Apple vydal tvOS 27, HomePod OS 27 a visionOS 27 pro veřejnost. Venku je i firmware 27 pro AirPods

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Přestože jsou hlavní hvězdy dnešního večera jasné vzhledem k vydání iOS 27, watchOS 27 či macOS 27, zapomínat bychom neměli ani na menší aktualizace, které jsou však ve výsledku taktéž důležité. Řeč je konkrétně o vydání veřejných verzí tvOS 27, HomePod OS 27 či visionOS 27, ke kterým se dle očekávání přidává i firmware 27 pro AirPods zpřístupňující jejich nové funkce v čele s podporou adaptivního ekvalizéru a tak podobně. 

AirPods Pro 3 LsA 3 AirPods Pro 3 LsA 3
AirPods Pro 3 LsA 4 AirPods Pro 3 LsA 4
AirPods Pro 3 LsA 5 AirPods Pro 3 LsA 5
AirPods Pro 3 LsA 6 AirPods Pro 3 LsA 6
AirPods Pro 3 LsA 7 AirPods Pro 3 LsA 7
AirPods Pro 3 LsA 8 AirPods Pro 3 LsA 8
AirPods Pro 3 LsA 9 AirPods Pro 3 LsA 9
AirPods Pro 3 LsA 10 AirPods Pro 3 LsA 10
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Všechny výše uvedené systémy podporují automatickou instalaci, nicméně v případě Apple TV, HomePodu i Vision Pro lze updaty provést i ručně přes aplikaci Nastavení, kde je najdete v sekci Obecné. S trochou nadsázky se dá nicméně říci, že není moc kam spěchat. Na červnové WWDC totiž Apple těmto systémům nevěnoval prakticky žádnou pozornost a je proto jasné, že se u nich zaměřil primárně na opravy „pod kapotou“ než na funkce, které by jakkoliv zásadněji zpříjemnily jejich používání. Nicméně už kvůli opravám a optimalizacím uvnitř systémů se jejich instalace vyplatí. 

HomePod mini HomePod mini
homePod mini black homePod mini black
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini kabel HomePod mini kabel
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini green light HomePod mini green light
HomePod mini detail HomePod mini detail
Zdroj: Redakce Letem světem Applem
HomePod mini HomePod mini
HomePod mini display HomePod mini display
HomePod mini textil HomePod mini textil
HomePod mini Apple HomePod mini Apple
Apple HomePod mini Apple HomePod mini
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visionOS 27

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