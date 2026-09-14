Apple vydal tvOS 27, HomePod OS 27 a visionOS 27 pro veřejnost. Venku je i firmware 27 pro AirPods

Přestože jsou hlavní hvězdy dnešního večera jasné vzhledem k vydání iOS 27, watchOS 27 či macOS 27, zapomínat bychom neměli ani na menší aktualizace, které jsou však ve výsledku taktéž důležité. Řeč je konkrétně o vydání veřejných verzí tvOS 27, HomePod OS 27 či visionOS 27, ke kterým se dle očekávání přidává i firmware 27 pro AirPods zpřístupňující jejich nové funkce v čele s podporou adaptivního ekvalizéru a tak podobně.
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Všechny výše uvedené systémy podporují automatickou instalaci, nicméně v případě Apple TV, HomePodu i Vision Pro lze updaty provést i ručně přes aplikaci Nastavení, kde je najdete v sekci Obecné. S trochou nadsázky se dá nicméně říci, že není moc kam spěchat. Na červnové WWDC totiž Apple těmto systémům nevěnoval prakticky žádnou pozornost a je proto jasné, že se u nich zaměřil primárně na opravy „pod kapotou“ než na funkce, které by jakkoliv zásadněji zpříjemnily jejich používání. Nicméně už kvůli opravám a optimalizacím uvnitř systémů se jejich instalace vyplatí.