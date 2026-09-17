iOS 27.2 je mnohem větší aktualizace, než jsme čekali. Tohle všechno přináší první beta

Apple vydal včera večer první vývojářskou beta verzi iOS 27.2 a jak se zdá, jedná se o update napěchovaný zajímavými novinkami. První beta totiž obsahuje poměrně slušnou nálož novinek od kompletně přepracované aplikace Zdraví přes rozšíření Siri AI do dalších jazyků až po nové profily v Apple TV. Pojďme se tedy podívat na vše podstatné, co se zatím podařilo objevit.
Jednoznačně největší novinkou je zcela přepracovaná aplikace Zdraví, kterou Apple ukázal už při zářijovém představení nových iPhone. Nově je rozdělena do tří hlavních částí Insights, Longevity a Browse. Insights na jednom místě zobrazí nejdůležitější aktuální údaje, jako jsou životní funkce, Sleep Score, tepová frekvence nebo kroužky aktivity. Longevity se naopak zaměřuje na dlouhodobý vývoj zdravotních údajů.
Zřejmě nejzajímavější novinkou je Health Age, tedy jakýsi zdravotní věk vypočítaný na základě aktivity, VO2 max, délky spánku a dalších údajů. Součástí jsou dokonce testy využívající fotoaparát iPhone, pomocí kterých lze hodnotit flexibilitu, sílu nebo rovnováhu. Nové Zdraví je nicméně v současné betě dostupné pouze v americké angličtině a s přepnutým regionem na USA. Navíc je novinka v této betě zatím jen testována a do finální verze by dorazit neměla. Do konce roku ale má na naše telefony dorazit v plné parádě.
Fotogalerie
Siri AI se učí dalších pět jazyků
Velkou změnu dostává také Siri AI. Zatímco v první verzi iOS 27 byla dostupná pouze v angličtině, iOS 27.2 beta přidává francouzštinu, japonštinu, korejštinu, portugalštinu a španělštinu, což Apple ve výsledku slíbil i na Keynote.
Novinku dostává rovněž funkce Call Context využívající Apple Intelligence. Ta funguje jednoduše tak, že pokud máte u některého kontaktu uložené výročí a danému člověku zavoláte, aplikace Telefon vám jej připomene, abyste jej nezapomněli a mohli například protistraně popřát. Změny najdeme také v nastavení Siri. Například dosavadní App Access se nově jmenuje Excluded Apps a Apple konečně umožňuje přidat do seznamu více aplikací najednou. Aplikace zařazené na tento seznam se následně nebudou zobrazovat v Siri, systémovém vyhledávání ani návrzích. V souvislosti se Siri AI nicméně samozřejmě stále platí, že na území EU k dispozici není, takže předešlé řádky můžete s trochou nadsázky klidně ignorovat.
Profily Apple TV konečně na iPhone
Co mi naopak přijde pozitivní, je poměrně zásadní vylepšení aplikace Apple TV. Profily, které byly doposud dostupné na Apple TV, se totiž konečně rozšiřují také na iPhone a iPad, díky čemuž tak členové domácnosti mohou vytvořit vlastní profil a jednoduše mezi nimi přepínat. Apple ale v iOS 27.2 myslel také na děti. Při vytváření dětského profilu se totiž obsah automaticky omezí na hodnocení PG, přičemž si rodič může povolený obsah dále přizpůsobit podle věku dítěte. Přibyla také možnost automaticky zapnout interpretaci do znakového jazyka všude tam, kde je dostupná.
S tím souvisí i nové FaceTime API pro tlumočení znakového jazyka, které Apple oznámil už v květnu. Vývojáři aplikací zaměřených na tlumočení mohou díky němu přidat lidského tlumočníka přímo do probíhajícího videohovoru a v iOS 27.2 se tato funkce poprvé objevuje.
Hezké vylepšení dostává i CarPlay Ultra, u kterého přibyla témata umožňující měnit tapetu, vzhled přístrojů a barevné provedení prostředí. Kód systému navíc naznačuje, že u podporovaných automobilů by se vybrané barvě mohlo automaticky přizpůsobovat také ambientní osvětlení interiéru.
Apple provedl samozřejmě také několik menších kosmetických změn i jinde. V aplikaci Hodiny jsou například například označení AM a PM u budíků menší, Apple Music odstranilo část červených akcentů a tlačítka Play a Shuffle v knihovně jsou nyní černá. V Podcastech se pak sekce Up Next přejmenovala na New Episodes a přímo pod ní se objevila možnost Continue Playing.
Co se pak týče nás v Evropě, App Tracking Transparency nově podporuje alternativní rozšířenou žádost o souhlas a také možnost požádat uživatele o rozhodnutí znovu jednou ročně. Tento alternativní dialog je podle poznámek Apple vyžadován ve Francii, Německu, Itálii, Polsku a Rumunsku. V Česku mi nic takového nevyskočilo.
Fotogalerie #2
Jak se tedy zdá, iOS 27.2 rozhodně není jen menší update, ale naopak aktualizace, ve které Apple dohání to, co pro iOS 27 nestihl dokončit pro první verzi. Beta testování je navíc na úplném začátku, takže je možné, že v dalších betách ještě řada novinek přibude. Co se pak týče vydání, osobně bych tipoval až průběh listopadu, protože větší aktualizace se zpravidla testují delší dobu a navíc do toho vstupuje i říjnové vydání iOS 27.1 spolu s iPhone Duo. Nechme se tedy překvapit, jak si Apple nakonec vše rozplánuje.