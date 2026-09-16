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iOS 27 na starším iPhone: Otestovali jsme rychlost, baterii a zahřívání

Vše o Apple
J. VajdákJan Vajdák
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S každou novou hlavní aktualizací iOS se majitelé starších jablečných telefonů přirozeně obávají, zda jejich zařízení novinku vůbec udýchá. My jsme se proto rozhodli nainstalovat čerstvý iOS 27 na dnes již poměrně zastaralý iPhone 12 mini a podrobně jsme otestovali, jak si s ním poradí v každodenním provozu.

Překvapivě plynulý přechod a slušná rychlost

Hned na úvod můžeme s klidem konstatovat, že přechod na nejnovější systém nebyl ani zdaleka tak dramatický a bolestivý, jako tomu bylo v minulosti. Například při obrovském skoku mezi iOS 18 a iOS 26, kdy se vší parádou nastoupil designový jazyk Liquid Glass. Optimalizace staršího hardwaru se Applu tentokrát zjevně povedla. Ostatně dlouhé měsíce se spekulovalo, že Apple se s touto aktualizací chce zaměřit spíše na stabilitu a novinky hodlá upozadit, což se nakonec i potvrdilo a což se tak projevuje právě skvělou plynulostí systému, která je podle mého testování pocitově lepší než tomu bylo v případě iOS 26.

iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA11
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Zdroj: Redakce Letem světem Applem
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iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA17
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iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA45
iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA46
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Zdroj: Redakce Letem světem Applem
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iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA44
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Zdroj: Redakce Letem světem Applem
iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA49
Zdroj: Redakce Letem světem Applem
iPhone 12 mini LsA iPhone 12 mini LsA50
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Co se samotné rychlosti systému týče, je naprosto jasné, že ve srovnání s nabušeným iPhonem 17 Pro se aplikace otevírají o něco pomaleji a načítání složitějších procesů trvá o zlomek vteřiny déle. Nejde však o nic strašného, co by vám drásalo nervy. Systém reaguje spolehlivě, animace se netrhají a telefon je i s nejnovějším softwarem naprosto v pohodě použitelný jako vaše hlavní každodenní zařízení. Jen tedy musíte počítat, že si neužijete AI novinky, které potřebují minimálně iPhone 15 Pro. Na toto konto se nicméně sluší dodat, že vzhledem k tomu, že je Apple Intelligence v EU opravdu zásadně osekaná, vlastně o nic oproti novějším modelům nepřicházíte.

Žádné přehřívání se nekoná

Obrovským strašákem starších generací iPhonů bývá po velkých aktualizacích nadměrné zahřívání. V případě iPhonu 12 mini s iOS 27 se ale nic takového neděje. Telefon se ani při vyšší zátěži a běžném multitaskingu nijak abnormálně nepřehřívá a drží si stabilní provozní teplotu. Není tedy třeba se obávat toho, že by se zařízení po aktualizaci nějak zásadně v tomto směru změnilo oproti dřívějšku, protože to se určitě nestane.

Výdrž baterie nepřekvapí

Co se týče samotné výdrže, ta logicky odpovídá fyzickému stáří a maximální kondici baterie. Podle našich testů ale samotný systém iOS 27 baterii na pozadí nijak drasticky nevysává. Pokud tedy stále spokojeně používáte dvanáctkovou řadu, instalace nové aktualizace se rozhodně bát nemusíte ani z hlediska výdrže baterie. Jediné, na co je třeba myslet, je to, že kvůli novému systému indexace a celkové práce s daty v iOS 27 může být v prvních hodinách po instalaci spotřeba baterie vyšší. Na to ale upozorňuje i sám Apple s tím, že se brzy výdrž vrátí do normálu. Pokud byste chtěli indexaci uspíšit, Apple radí mít telefon připojený na nabíječce a dám tu zkrátka a dobře co nejvíc klidu na to, ať může data zpracovat.

iOS 27 22 iOS 27 22
iOS 27 20 iOS 27 20
iOS 27 17 iOS 27 17
iOS 27 18 iOS 27 18
iOS 27 19 iOS 27 19
iOS 27 16 iOS 27 16
iOS 27 8 iOS 27 8
iOS 27 7 iOS 27 7
iOS 27 6 iOS 27 6
iOS 27 1 iOS 27 1
iOS 27 5 iOS 27 5
iOS 27 4 iOS 27 4
iOS 27 15 iOS 27 15
iOS 27 14 iOS 27 14
iOS 27 13 iOS 27 13
iOS 27 12 iOS 27 12
iOS 27 10 iOS 27 10
iOS 27 11 iOS 27 11
iOS 27 9 iOS 27 9
iOS 27 3 iOS 27 3
iOS 27 2 iOS 27 2
iOS 27 21 iOS 27 21
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Přechodu se obávat nemusíte

Jak tedy můžete sami vidět, přechod na iOS 27 dává i u starších zařízení rozhodně smysl. Apple totiž u systému dostál toho, co slíbil a doručil iOS, který je „pod kapotou“ skvěle naladěný jak na nový, tak na starý hardware. To se projevuje vynikající rychlostí, stabilitou a prakticky nulovou chybovostí, tedy alespoň v rámci našeho testování. Pokud tedy váháte nad přechodem, vězte, že není vlastně nad čím. Přechodem totiž své zařízení určitě nezabijete.

Zdroj
Diskuze
iPhone

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