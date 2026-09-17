Chystáte se na Apple Watch Series 12 nebo Ultra 4? Pro nejrychlejší nabíjení potřebují nový nabíjecí puk

Ačkoliv nové generace Apple Watch ve formě Series 12 a Ultra 4 příliš mnoho novinek nepřinesly, minimálně z hlediska nabíjení si rozhodně zaslouží pozornost. Apple u nich totiž slibuje nejrychlejší nabíjení, které doposud u Apple Watch nasadil, avšak jen za podmínky, že s hodinkami použijete speciální verzi magnetického nabíjecího puku, která je oproti svému předchůdci dvakrát výkonnější.
Nový Apple Watch Magnetic Fast Charger nese označení A3277 a dokáže hodinkám dodávat až 10 W, zatímco předešlá rychlonabíjecí verze byla omezena na 5 W. Právě kombinace nového nabíjecího puku a hardwarových změn uvnitř pak u Apple Watch Series 12 a Ultra 4 umožňuje dosáhnout rychlejšího nabíjení a tedy de facto i toho, že je na zápěstí budete moci mít ve výsledku takřka neustále. K nabíječce je nicméně potřeba připojit USB-C adaptér s podporou Power Delivery a výkonem alespoň 10 W.
Fotogalerie
Za 15 minut energie na dalších 18 hodin
Nutno nicméně přiznat, že rozdíl v rychlonabíjení není úplně zanedbatelný a pokud vám tedy jde o co nejrychlejší nabití hodinek, může pro vás být argumentem k nákupu. Apple Watch Series 12 konkrétně získají s novým pukem během pouhých 15 minut energii až na 12 hodin provozu, zatímco se starší nabíječkou je to „jen“ osm hodin. U Apple Watch Ultra 4 se pak za stejných 15 minut dostanete až na 18 hodin provozu, kdežto starší puk zvládne dodat energii přibližně na 12 hodin.
Dobrou zprávou je, že novou verzi nabíjecího puku přibaluje Apple automaticky do balení k nové generaci Apple Watch, takže si rychlonabíjení můžete užít de facto od prvního dne nákupu. Zpozornět by ale měli především ti, kteří mají doma další originální nabíječky například na nočním stolku, v kanceláři nebo v cestovní tašce. Starší puk bude s novými hodinkami nadále fungovat, jen z něj jejich maximální nabíjecí rychlost nedostanete. Totéž pak samozřejmě platí i v případě nejrůznějších nabíjecích stojánků z dílny výrobců třetích stran.
Apple nový metrový Magnetic Fast Charger prodává samostatně za 29 dolarů. Pokud tedy plánujete využívat více nabíjecích míst a chcete všude maximální rychlost, bude potřeba starší nabíječky postupně vyměnit za rychlejší. Osobně jsem pak přesvědčen o tom, že nebude trvat příliš dlouho a výrobci třetích stran rychlejší nabíjení Apple Watch nasadí i u svých výrobků. A upřímně, docela na to vsázím, protože své hodinky nejradši nabíjím právě přes stojánek na nočním stolku.