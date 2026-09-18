Testujeme iPhone 18 Pro a zde jsou naše první dojmy z něj

Rok se s rokem sešel a vedle iPhone 17 Pro, který jsem používal dennodenně prakticky od jeho vydání, mi dnes v pracovně přistál jeho nástupce ve formě iPhone 18 Pro, který mi bude dělat společnost opět minimálně rok. A pokud vás zajímá, jak tato novinka na člověka po pár hodinách prvotního testování působí, jste tu správně. V následujících řádcích se totiž pokusím alespoň v krátkosti shrnout to, co v člověku dokáže tato novinka vyvolat – a že je toho docela dost.
Do rukou se mi konkrétně dostal model ve zbrusu novém Burgundy nebo chcete-li tmavě červeném či vínovém kabátku, který mi upřímně připadá i nejzajímavější. Přiznám se však, že jsem jej čekal možná trošičku jiný, než jaký nakonec je. Nechápejte to prosím tak, že by se mi odstín nelíbil, protože má rozhodně něco do sebe a troufnu si říci, že k Pro modelu svým nádechem luxusu a elegance patří. Poměrně zajímavě však tento odstín na hliníkovo-skleněném těle pracuje s okolním světlem, které jej dokáže leckdy „vytáhnout“ do syté červené a jindy z něj zase udělá takřka černou. Oproti produktovým fotkám, které Apple pro propagaci používá, bych se pak nebál říci, že je telefon v reálu tmavší a je tedy dobré s ním počítat.
Co se mi ale líbí opravdu dost, je fakt, že po loňském poměrně výrazném rozdílu v odstínu hliníkové a skleněné části se letos Apple umoudřil a záda telefonu odstínově srovnal. Sklo na zádech je tedy prakticky stejné jako hliníkový rám, což vypadá opravdu fajn kvůli efektu celistvosti. Trošku jiná mi pak přijde i textura skla, která je na omak sice víceméně stejná jako u iPhone 17 Pro, pohledově je však trochu „zrnitější“. Barva jako celek zde ale dle mého funguje dobře, byť trochu jinak než loni u oranžového iPhone 17 Pro. Od Burgundy tedy nečekejte to, že si jí „na první dobrou“ každý všimne, ale to, že tak nějak podtrhne prémiovost vašeho zařízení – byť možná tmavěji, než by člověk čekal.
Fotogalerie
Se vzhledem částečně souvisí i Dynamic Island, který se mezigeneračně zmenšil a částečně skryl pod displej. Přiznám se, že právě na zmenšení jsem byl docela zvědavý a nakonec jsem z něj trochu zklamaný. Ano, Dynamic Island je u iPhone 18 Pro opravdu menší, ale nejedná se zcela upřímně o žádný obří skok, kterého by si člověk byl schopný všimnout jen letmým pohledem. Nejvíce si rozdílu logicky všimnete při přímém srovnání se starším iPhone, oproti kterému bych řekl, že se Dynamic Island zmenšil zhruba o 3 milimetry. Abych však jen nekritizoval, část Face ID skrytá pod displejem v levém horním rohu zařízení je prakticky neviditelná a to i v případě vypnutého telefonu. Respektive, abyste si všimli, že je v levém horním rohu kroužek, přes který se Face ID „dívá“ skrze displej, musíte telefon hodně naklánět pod různými úhly. Při aktivním displeji pak není tato věc vidět prakticky vůbec, což je super.
Rozměrově jsou zařízení totožná a hmotnostně je dělí 6 gramů, které pravděpodobně valná většina z nás přestane cítit opravdu rychle. Díky minimálním změnám v tomto směru se tak samozřejmě absolutně nemění perfektní vyvážení zařízení či cokoliv podobného, takže si můžete být i tentokrát jistí tím, že pokud se vám v ruce dobře držel iPhone 17 Pro či starší modely, zde to jiné nebude.
Jakékoliv komplexnější hodnocení výkonu či fotoaparátu je v tuto chvíli zcela bezpředmětné, protože by bylo naprosto nicneříkající. Variabilní clona nicméně minimálně po prvních testech funguje v naprosté tichosti a to přesně tak, jak byste čekali – tedy dokáže pustit na senzor různé množství světla, což ovlivní pohledově zejména ostrost objektů v popředí a pozadí, potažmo samozřejmě za horšího světla množství detailů. K výkonu pak řeknu snad jen to, že se mi telefon po celou dobu testování indexoval a celkově „zprovozňoval na pozadí“, což s sebou v minulosti přinášelo značné zahřívání. To měl letos Apple zčásti vyřešit podstatně větší parní komorou a zdá se mi, že svých slov dostál. Ano, telefon při prvotním nastavování nepřekvapivě hřeje, ale troufám si říci, že ani zdaleka tak moc, jak tomu bylo v předešlých letech, kdy bylo uchopení nastavovaného zařízení skoro až nepříjemné.
Fotogalerie #2
Co tedy říci po prvních hodinách s iPhone 18 Pro závěrem? Že se jedná o telefon, který se zatím jeví docela sympaticky, ale určitě ne jako revoluce, která by měla přimět majitele loňské a troufnu si říci, že i předloňské a možná i předpředloňské generace k upgradu. Ano, nové barevné varianty mohou být určitě pro leckoho argumentem, stejně jako delší výdrž baterie či lepší fotoaparát, ale upřímně si myslím, že touto generací Apple skutečně spíš cílí na majitele starších zařízení a zároveň pomocí něj tak nějak vyplňuje čas před příchodem iPhone Duo a hlavně pak iPhone 20 příští rok, který by měl být v mnoha ohledech revolucí. Ale kdo ví – třeba změním v následujících dnech názor a z iPhone 18 Pro mi spadne brada.