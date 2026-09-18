Jak proměnit fotku v profi portrét? Stačí jediný prompt a výsledek je jako z ateliéru

Profesionální fotografové možná brzy přijdou o práci. Rychlé pokroky AI modelů a jejich zlepšující se schopnosti totiž ohrožují nejen pozice programátorů a copywriterů, ale také lidí tvořících snímky v ateliérech. A i když vám AI nepřijde nafotit vaši svatbu, úplně s přehledem vám dokáže vytvořit profesionální fotografii, jíž se můžete reprezentovat na svých vizitkách nebo v rámci svého portfolia. A nikdo nepozná, že je vygenerovaná.
AI chatboti jako Gemini, ChatGPT či Claude nebo generátory zaměřené na tvorbu obrázků jako Midjourney či Leonardo.AI jsou čím dál schopnější a už vám na fotce obvykle neudělají šest prstů nebo podivně nepokroutí nohy. Stačí zadat jim detailní prompt a za pár vteřin před sebou máte dokonalý výsledek. A když s ním nejste spokojeni, stačí jen přidat další detaily. I neplacené verze navíc umožňují vygenerovat několik snímků za den, takže profesionální portrét můžete mít skoro obratem. A zdarma.
Stačí vložit vzorovou fotku
Pro vygenerování co nejlepšího portrétu, který přesně naklonuje vaši tvář, doporučuji vložit do chatbota kvalitní vzorovou fotografii. Měla by na ní být dobře vidět vaše tvář, měli byste se dívat zpříma do objektivu a v ideálním případě by to nemělo být selfie. Pokud po ruce žádnou takovou nemáte, stačí jen požádat někoho blízkého, ať vás rychle vyfotí. A nemusíte si dělat starosti s líčením, účesem ani oblečením.
Pak otevřete vybraný AI nástroj, do pole pro zadávání textu vložte tuto fotografii a následně zadejte prompt. Ten si můžete zcela vymyslet, ale pro jednoduchost vám níže přikládám jeden ověřený. Pokud by se vám některá jeho část nelíbila, stačí vymazat ji nebo přepsat. A doporučuji zadávat ho v angličtině, protože výsledky v takovém případě bývají lepší. Prompt pro portrétní fotografii je následující:
- Turn an ordinary portrait into a dark, ultra-realistic editorial magazine image with dramatic studio lighting, premium styling, natural facial detail, and cinematic depth. The transformation keeps the face recognisable while rebuilding the scene with monochrome tones, a black turtleneck and tailored suit, controlled red rim lighting, realistic pores, individual hair strands, deep shadows, and the polished composition associated with luxury fashion photography. Instead of using a basic filter, the prompt guides the wardrobe, camera angle, lighting direction, background, textures, and colour grading, helping the final result feel like a professionally planned magazine shoot rather than a synthetic AI edit.
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Zkuste více variant
Možná budete už s prvním výsledkem spokojeni, možná nikoliv. Ještě než začnete druhý pokus, doporučuji změnit chatbota. Každý totiž plní pokyny jiným způsobem a Gemini vám nabídne značně jiný výsledek než Grok nebo ChatGPT. Zároveň je vhodné před generováním přepnout na položku specializující se na obrázky. V ChatGPT se jedná o Images, v Gemini zase o Nano Banana 2 (Vytvořit obrázek).
Před použitím nejlepší vygenerované fotografie se následně zaměřte na vodoznak. Ten vytváří především Gemini a je jím malá poloprůhledná čtyřcípá hvězda v pravém spodním rohu. Je vhodné oříznout snímek, aby nebyl vidět, případně ho odstranit ve Photoshopu či jiném nástroji. Zároveň byste ale měli vědět, že neviditelný vodoznak označující AI generované snímky, takzvaný SynthID, v obrázku pořád zůstává – takže detektor AI tvorby ho ihned odhalí.