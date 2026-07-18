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Tohle vám o víkendu nedá spát. Nové Netflix hity plné nebezpečí a divokých románků totálně ovládnou obrazovky

Seriál
J. VajdákJan Vajdák
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I tento víkend zamířily na Netflix nějaké novinky. Pojďme se na ně podívat.

Navždy srdcerváči

Celá parta se vrací do školy a pouto mezi Nickem a Charliem se ještě prohloubí. Oba už ale přemýšlí nad tím, co je čeká po maturitě.

23 000 životů

Parta mladých vypluje do Středozemního moře zachraňovat uprchlíky. Jejich představy o právu a spravedlnosti ale během téhle nebezpečné akce projdou náročnou zkouškou.

Toužení

Vdaná advokátka si začne s plaveckým trenérem svojí dcery. Z jejich divokého románku se ale brzy stane zvrácená hra, ve které se všichni urvou z řetězu.

Rozehrávači (série 3)

Dokumentární seriál o touze 32 týmů dostat se do finále NFL. Tvůrci vás zavedou do zákulisí největších hvězd.

Golden Kamuy: Útok na věznici Abaširi

Akční film. Aširpa a Sugimoto se přetahují se dvěma nepřáteli o zlato národa Ainuů. Vyrazí přitom do věznice Abaširi, kde narazí na Beztvářníka a dozví se pravdu o Aširpině otci.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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