Tohle vám o víkendu nedá spát. Nové Netflix hity plné nebezpečí a divokých románků totálně ovládnou obrazovky

I tento víkend zamířily na Netflix nějaké novinky. Pojďme se na ně podívat.
Navždy srdcerváči
Celá parta se vrací do školy a pouto mezi Nickem a Charliem se ještě prohloubí. Oba už ale přemýšlí nad tím, co je čeká po maturitě.
23 000 životů
Parta mladých vypluje do Středozemního moře zachraňovat uprchlíky. Jejich představy o právu a spravedlnosti ale během téhle nebezpečné akce projdou náročnou zkouškou.
Toužení
Vdaná advokátka si začne s plaveckým trenérem svojí dcery. Z jejich divokého románku se ale brzy stane zvrácená hra, ve které se všichni urvou z řetězu.
Rozehrávači (série 3)
Dokumentární seriál o touze 32 týmů dostat se do finále NFL. Tvůrci vás zavedou do zákulisí největších hvězd.
Golden Kamuy: Útok na věznici Abaširi
Akční film. Aširpa a Sugimoto se přetahují se dvěma nepřáteli o zlato národa Ainuů. Vyrazí přitom do věznice Abaširi, kde narazí na Beztvářníka a dozví se pravdu o Aširpině otci.