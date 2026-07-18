Legendární internetové meme mizí v zapomnění. Pamatujete si je všechny?

Internet se mění neuvěřitelnou rychlostí. Zatímco dnes sociálním sítím vládnou krátká videa, AI obrázky nebo virální trendy z TikToku, ještě před několika lety se internet bavil úplně jinými fenomény. Stačila jediná fotografie, jednoduchá kresba nebo pár slov a během několika dní je znal prakticky celý svět. Mnohé z těchto memů přitom ovlivnily internetovou kulturu natolik, že se staly její neodmyslitelnou součástí. Dnes už si je ale připomene jen málokdo.
Je to přitom docela škoda. V minulosti jsme totiž byli svědky řady opravdu zajímavých, nebojím se říci až bizarních meme, které hýbaly sociálními sítěmi zhruba od roku 2007. Zapomenout nemůžeme třeba na Trollface, Forever Alone, Me Gusta, Nyan Cat, Grumpy Cat, Doge, Dat Boi, Ugandan Knuckles, Bongo Cat, Stonks ani slavné šaty, které svého času rozdělily internet na dva nesmiřitelné tábory. Nechybí ani Pepe the Frog, Keyboard Cat, LOLCats, Moth Lamp nebo Cheems.
Právě tyto obrázky ukazují, jak odlišně internet fungoval ještě před několika lety. Většina memů vznikala spontánně na fórech jako 4chan nebo Reddit a postupně se šířila přes Facebook, Tumblr či první generace Twitteru. Některé vydržely populární jen několik týdnů, jiné se na internetu objevují dodnes a stále se dočkávají nových verzí.
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Důvod, proč dnes podobné memy vznikají jen výjimečně, je poměrně jednoduchý. Internet je mnohem rychlejší než dříve. Trendy se mění prakticky ze dne na den a obsah se spotřebovává v obrovském množství. To, co bylo ještě před týdnem všude, může být dnes téměř zapomenuté. Dříve přitom jeden povedený meme dokázal dominovat internetu celé měsíce nebo dokonce roky.
Přesto mají staré internetové memy své kouzlo. Pro miliony lidí představují nostalgickou připomínku doby, kdy byl internet méně komerční, sociální sítě nebyly zaplavené algoritmy a virální obsah vznikal především díky kreativitě běžných uživatelů. Právě proto podobné koláže vyvolávají tak silnou vlnu vzpomínek.
A co vy? Kolik memů z této galerie jste poznali na první pohled? Některé, jako Doge nebo Pepe, zůstávají známé dodnes, zatímco jiné už si pamatují hlavně ti, kteří trávili na internetu dlouhé hodiny před deseti nebo patnácti lety. Jedno je ale jisté – bez nich by dnešní internetová kultura vypadala úplně jinak.