Našel jsem na internetu svatý grál milovníků retra! Na tomto webu rozjedete staré Windows OS i retro hry zdarma

Pokud milujete stejně jako já retro software, zbystřete. Nedávno jsem totiž na internetu narazil na klenot, který vám zaručeně vykouzlí úsměv na tváří a co víc, který má potenciál vás zabavit na dlouhé hodiny. Jedná se o emulátor schopný rozjet nejen starší verze OS, ale taktéž hry, které jsme v době počítačového pravěku hráli snad všichni. Ale pozor – jedná se o neskutečnou návykovku, která už mě okradla o pár hodin života.
Fotogalerie
Řeč je konkrétně o emuOS, což je projekt, který na první pohled může působit nenápadně, ale ve skutečnosti v sobě skrývá obrovský potenciál pro všechny, kdo milují právě retro hry a hraní si s různými platformami. Jde o otevřený operační systém postavený na Linuxu dostupný online, jehož hlavním cílem je co nejjednodušší provoz emulátorů nejrůznějších konzolí a počítačů na jednom místě. Jinými slovy, emuOS chce být jakýmsi univerzálním domovem pro retro hraní, kde se uživatel nemusí trápit složitou konfigurací, nastavováním jednotlivých emulátorů ani řešením kompatibility.
A právě možnost spuštění online dělá z této zábavičky naprostou dokonalost, kterou si určitě zamilujete. Z pohodlí vašeho počítače připojeného k internetu se totiž rázem dostanete třeba k Doomu, prvnímu dílu prince z Persie nebo třeba Quake. Nechybí ale třeba ani první Diablo či Wolfenstein. Zkrátka a dobře, je z čeho vybírat a přestože jsou mnohé hry omezeny jen na demo či obecně kratší ukázku a jiné pak zase nemusí naběhnout úplně správně, na zavzpomínání si na počítačový pravěk je tato libůstka jako dělaná,