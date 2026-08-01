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Netflix vytáhl mrazivé trháky na víkend. Skutečná noční můra i zvrácená výzva vás dostanou

Seriál
J. VajdákJan Vajdák
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Pojďme se společně podívat, co Netflix do své nabídky zařadil v uplynulém týdnu. Vyberete si?

Závěrečný projekt

Nová škola, nový začátek. Aspoň dokud kruté útoky na sítích a zvrácená výzva nevytvoří nebezpečné pouto, které donutí Tamaru k přeměně. Dvacetidílný seriál.

Vraždy v Idahu: Noční můra na vysoké

Dokument, který prostřednictvím záběrů z policejních kamer, textových zpráv a rozhovorů s nejbližšími rozkrývá děsivou vraždu čtyř studentů University of Idaho. Seriál o třech epizodách.

Dokumenty na počkání: Tipovačky

Dokumenty na počkání si tentokrát posvítí na nevídaný boom sázkového byznysu po celém světě. Kdokoli si dnes může vsadit na fotbal nebo třeba na invazi mimozemšťanů.

https://www.youtube.com/watch?v=a_0I8uU4wtc

Falešné pravdy

Po matčině nečekané smrti se Ruth vrací domů za svým otcem. Ten se ale chová tak divně, že se dcera začne ptát, co se vlastně stalo.

72 hodin

Čtyřicetiletý manažer si chce udržet svoje teplé místečko, a tak vyrazí s partou mladých na třídenní rozlučku se svobodou. Pozvánku na tuhle akci ale dostal jenom omylem.

 

Zdroj
Diskuze
Netflix

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