Netflix vytáhl mrazivé trháky na víkend. Skutečná noční můra i zvrácená výzva vás dostanou

Pojďme se společně podívat, co Netflix do své nabídky zařadil v uplynulém týdnu. Vyberete si?
Závěrečný projekt
Nová škola, nový začátek. Aspoň dokud kruté útoky na sítích a zvrácená výzva nevytvoří nebezpečné pouto, které donutí Tamaru k přeměně. Dvacetidílný seriál.
Vraždy v Idahu: Noční můra na vysoké
Dokument, který prostřednictvím záběrů z policejních kamer, textových zpráv a rozhovorů s nejbližšími rozkrývá děsivou vraždu čtyř studentů University of Idaho. Seriál o třech epizodách.
Dokumenty na počkání: Tipovačky
Dokumenty na počkání si tentokrát posvítí na nevídaný boom sázkového byznysu po celém světě. Kdokoli si dnes může vsadit na fotbal nebo třeba na invazi mimozemšťanů.
https://www.youtube.com/watch?v=a_0I8uU4wtc
Falešné pravdy
Po matčině nečekané smrti se Ruth vrací domů za svým otcem. Ten se ale chová tak divně, že se dcera začne ptát, co se vlastně stalo.
72 hodin
Čtyřicetiletý manažer si chce udržet svoje teplé místečko, a tak vyrazí s partou mladých na třídenní rozlučku se svobodou. Pozvánku na tuhle akci ale dostal jenom omylem.