iOS 27 vybíjí baterii: Jak poznat příčinu a co skutečně pomůže

Trápí vás v iOS 27 výdrž baterie? Skokový pokles výdrže po instalaci nového iOS vyřešíte nejrychleji přesnou diagnostikou přímo v rozhraní iPhonu. Bezmyšlenkovité vypínání systémových funkcí málokdy pomůže, dokud s jistotou neodlišíte přirozenou činnost nového softwaru od chyby konkrétní aplikace nebo slabé kondice baterie.
Skrytá aktivita systému bezprostředně po aktualizaci
V prvních dvou až třech dnech po přechodu na iOS 27 probíhá na pozadí rozsáhlá reindexace souborů. Telefon na plné obrátky zpracovává vyhledávání pro Spotlight, analyzuje knihovnu fotografií pro funkce Apple Intelligence a synchronizuje data s iCloudem. Tyto skryté operace procesor silně zatěžují, takže baterie může mizet doslova před očima. V tomto úvodním okně není důvod k panice, ideální je nechávat telefon přes noc na nabíječce a počkat, až systém všechny procesy dokončí. Jestliže však problém přetrvává i po několika dnech, viník je jinde.
Odhalení problematické aplikace v Nastavení
Nejčastější příčinou trvalého vybíjení bývá aplikace třetí strany, která ještě není pro iOS 27 optimalizovaná a na pozadí se zacyklí. Otevřete sekci Nastavení, přejděte do nabídky Baterie a pod grafem klepněte na Zobrazitveškeré využití baterie, čímž přepnete zobrazení procent na konkrétní minuty. Zde snadno odhalíte tituly, u kterých svítí vysoká hodnota v kolonce Aktivita na pozadí, přestože jste je na displeji téměř neotevřeli. V takovém případě stačí zamířit do sekce Obecné, vybrat položku Aktualizace na pozadí a problematickému titulu tuto činnost zakázat, případně v App Storu zkontrolovat dostupnost novější verze.
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Fyzické opotřebení samotného akumulátoru
Posledním faktorem bývá opotřebení baterie. Náročnější systém totiž spolehlivě odhalí limity staršího telefonu, kde baterka už má „něco za sebou“. V nabídce Kondice baterie a nabíjení proto zkontrolujte údaj Maximální kapacita. Pokud hodnota spadla pod hranici 80 procent, baterie je „vyčerpaná“ a nedokáže efektivně držet napětí. Zde už žádné softwarové laborování nepomůže a jedinou spolehlivou cestou k původní celodenní výdrži zůstává výměna za nový díl, nebo koupě nového zařízení.