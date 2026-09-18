macOS 27 na MacBooku Air M1 a M2: Vyplatí se aktualizace staršího počítače?

Nainstalovali jsme finální verzi operačního systému macOS 27 na dvojici dlouhodobě nejpopulárnějších jablečných notebooků. A sice MacBook Air s čipem M1 a jeho nástupce s čipem M2. Cílem testu bylo ověřit, jak si starší základní čip od Applu poradí s velkou softwarovou aktualizací v každodenním provozu.
Test každodenního použití
První zkouškou prošla celková svižnost systému a probouzení ze spánku. U obou testovaných modelů zůstává proces uspávání i probuzení naprosto okamžitý, bez jakýchkoliv záseků či zpožděných animací po otevření víka. Běžné aplikace jako Safari, Mail, Kalendář nebo nástroje z balíčku Microsoft Office startují bleskově a nezasekávají se ani při přepínání ploch. Zcela bezproblémově funguje také připojení k externímu monitoru. Během testování jsme nezaznamenali žádné potíže s blikáním obrazu, rozhozeným rozlišením nebo výpadky obrazu při probouzení uspaného počítače připojeného k velkému displeji.
Z hlediska energetické náročnosti zůstává správa napájení příkladná. Ani po několika dnech intenzivního používání nevykazuje macOS 27 na těchto čipech zvýšenou spotřebu baterie na pozadí. Stroje se při běžné kancelářské zátěži nijak nezahřívají a bezpečně si udrží celodenní výdrž bez nutnosti připojovat adaptér. Nutno ale říct, že na modelu s M1 jsem musel ke konci dne trošku snížit jas, aby baterie vydržela.
Lze s klidem říct, že při běžném používání není mezi MacBookem Air M1 a modelem s M2 s macOS 27 prakticky žádný viditelný rozdíl. Oba počítače působí naprosto totožně a reagují se stejně svižně. Pokud byste hledali hmatatelnou změnu a viditelnější skok v rychlosti celého prostředí, museli byste vedle nich postavit až nejnovější MacBook Air osazený čipem M5, kde je generační technologický posun na první pohled patrný.
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Finální doporučení pro jednotlivé modely
Pro majitele MacBooku Air M1 Instalace macOS 27 se rozhodně bát nemusíte. Čip z roku 2020 s novým systémem nijak neztrácí dech, zachovává si špičkovou výdrž baterie a spolehlivě zastane veškerou standardní agendu. Přechod se vyplatí primárně kvůli nejnovějším bezpečnostním záplatám a lepším možnostem organizace oken.
Pro majitele MacBooku Air M2 je aktualizace zcela bez rizika. Koupě novějšího stroje z této pozice dává v současnosti smysl pouze tehdy, že vás třeba trápí baterka a hodláte do nového stroje, který vám pravděpodobně vydrží několik let, nyní zainvestovat.