Tyto dvě super hry jsou nyní na Epic Games Store zcela zdarma. Ale jen dočasně

Je tu čtvrtek a s ním i pravidelná várka nových her zdarma od Epic Games Store. Pokud tedy nemáte plán na nadcházející dny, čemuž se vzhledem ke zhoršujícímu se počasí venku vlastně ani moc nedivím, následující řádky vám možná přijdou vhod. Je totiž sice pravda, že Epic Games Store tentokrát nepřichází se žádnými peckami, které by šlo označit za AAA hry, nicméně přesto rozdává kousky, které dokáží zabavit na dlouhé hodiny.
Shogun Showdown
Shogun Showdown je tahová strategická roguelike hra, která na první pohled zaujme především povedenou pixelartovou grafikou inspirovanou feudálním Japonskem. Hratelnost stojí na soubojích, ve kterých musíte pečlivě plánovat každý svůj pohyb, útok i správné načasování jednotlivých schopností. Nepřátelé vám totiž předem ukazují, co se chystají udělat, takže máte možnost jejich akce předvídat a podle toho reagovat. Základem úspěchu je správně kombinovat jednotlivé útoky a postupně je vylepšovat, díky čemuž si můžete vytvořit velmi silná komba. Přestože se vše odehrává pouze v několika řadách políček, dokáže být každý souboj překvapivě taktický a člověk musí neustále přemýšlet několik tahů dopředu.
Stejně jako u jiných roguelike her navíc platí, že smrt znamená konec aktuálního pokusu a další cesta začíná znovu. Postupně si však odemykáte nové postavy, schopnosti a další možnosti, takže máte stále důvod pustit se do dalšího průchodu. Shogun Showdown navíc příjemně kombinuje jednoduchá pravidla s poměrně vysokou obtížností, která začne být znát hlavně v pozdějších částech hry. Za mě je to přesně ten typ hry, který vypadá na první pohled nenápadně, ale jakmile pochopíte její systém soubojů, dokáže vás u sebe udržet podstatně déle, než byste čekali. Pokud vás tedy baví tahové strategie, roguelike hry a přemýšlení nad každým jednotlivým krokem, Shogun Showdown rozhodně stojí za vyzkoušení.
Hru můžete zdarma stáhnout zde
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Mindcop
Pokud vás Shogun Showdown nezaujme, úplně jiný typ zážitku nabízí Mindcop, netradiční detektivní hra kombinující vyšetřování vraždy s možností pronikat do myslí podezřelých. V roli titulního Mindcopa přijíždíte do malé vesnice Merrylin Crater, kde máte pouhých pět dní na vyřešení případu a nalezení vraha. Čas je přitom jedním z nejdůležitějších prvků celé hry, protože prakticky každá činnost vás stojí jeho část a jednoduše nestihnete prozkoumat úplně všechno. Musíte si proto vybírat, s kým budete mluvit, kam se vydáte a které stopy podle vás skutečně stojí za další pátrání. Nejzajímavější schopností hlavního hrdiny je takzvaný Mindsurf, díky kterému můžete vstupovat do mysli podezřelých a pokoušet se odhalit jejich tajemství či lži.
Samotné pronikání do mysli navíc není jen obyčejným dialogem, ale doprovází jej krátká logická minihra, která příjemně rozbíjí klasické vyšetřování. Postupně tak skládáte jednotlivé stopy dohromady, poznáváte obyvatele vesnice a snažíte se zjistit, kdo vám říká pravdu a kdo naopak něco skrývá. Mindcop přitom nesází na realistickou grafiku, ale na výraznou ručně kreslenou stylizaci, která celé hře dodává velmi osobitý charakter. Za mě je zajímavá hlavně tím, že vás nevede za ruku a nutí vás přijmout fakt, že kvůli omezenému času některé informace jednoduše nezískáte. Pokud tedy po taktické Shogun Showdown dostanete chuť na něco pomalejšího, příběhovějšího a založeného především na přemýšlení, Mindcop je velmi zajímavou alternativou.
Hru můžete zdarma stáhnout zde