Zásoby Apple TV a HomePodu mini se tenčí. Představení nové generace klepe na dveře

Objednávky Apple TV a HomePodu mini v USA opět čelí výrazným dodacím lhůtám. K tomuto stavu dochází v době, kdy se technologickým světem šíří stále silnější spekulace o tom, že jablečný gigant ještě v průběhu letošního podzimu představí jejich zbrusu nové generace.
Zpoždění dodávek a vyprodané barvy
Pohled do amerického Apple Store ukazuje, že skladové zásoby jsou v tuto chvíli kritické. Základní model Apple TV se 64GB hlásí odhadované datum doručení až v průběhu října. Ještě komplikovanější situace je u oblíbeného HomePodu mini. Oranžová barevná varianta je momentálně kompletně vyprodaná a nelze ji vůbec objednat. Pokud byste měli zájem o žluté provedení, Apple vás rovnou upozorní na dostupnost až během listopadu.
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Nutno podotknout, že výkyvy v dostupnosti těchto dvou zařízení se objevují už více než rok. Aktuální situace se však od těch předchozích liší svým načasováním. Právě podzimní měsíce Apple pravidelně využívá k představební produktů z tohoto segmentu. Novinky by měly nabídnout především výkonnější procesory s lepší podporou Apple Intelligence a vylepšenou konektivitu.
Když se v minulosti u zavedených jablečných produktů začaly takto plošně protahovat dodací lhůty a některé barevné verze zcela zmizely z prodeje, téměř vždy to znamenalo jediné. Chystají se novinky. Vydání těchto dvou produktů je očekávané. Šuškalo se, že tyto dva produkty už má Apple dlouho připravené. Ale čekal na jejich vydání z důvodu Siri AI. Moudřejší ohledně této dvojice budeme snad v následujících měsících.