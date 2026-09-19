Přechod ze starého na nový iPhone byl dříve horor, nyní je ale čím dál tím snažší

Říká se, že přechod na nový iPhone je díky iCloudu a dalším podobným vychytávkám naprosto jednoduchou záležitostí a já mohu z vlastní zkušenosti říci, že je to pravda. Avšak jen do chvíle, než zjistíte, že se vám při přenosu odhlásilo nepřeberné množství nejrůznějších aplikací, do kterých je následně nutné se znovu přihlásit. Ponechme teď stranou, že se může jednat o problém na straně vývojářů, kteří zkrátka a dobře přenos přihlášených relací nepodporují, či se bavíme o bankovních aplikacích nepodoporujících tuto věc kvůli bezpečnosti. Výsledek je totiž vždy takový, že pokud se daná aplikace nepřenese přihlášená a přihlašování do ní není jen o zadání mailu a hesla, v minulosti šlo o utrpení. To se ale doslova rok od roku lepší, což si uvědomím vždy v září při přechodu na nový iPhone.
Lví podíl na snažším přechodu mají dle mého názoru hlavně neustále se rozšiřující přístupové klíče neboli passkeys. Ty představují bezpečnější alternativu ke klasickým heslům, díky které se můžete k podporovaným webům a aplikacím přihlašovat bez jejich zadávání. Pro každý účet se vytváří jedinečný klíč přímo v zařízení, takže je výrazně odolnější například proti phishingu. Samotné přihlášení pak na iPhone potvrdíte pomocí Face ID, Touch ID nebo kódu zařízení. Přístupové klíče jsou šifrovaně uložené v Klíčence na iCloudu a synchronizují se mezi zařízeními přihlášenými ke stejnému Apple účtu, přičemž podle Apple k nim nemá přístup ani samotná společnost. Výhodou je také možnost použít přístupový klíč z iPhone při přihlašování na cizím zařízení, například počítači, a to prostřednictvím naskenování QR kódu.
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A protože tyhle klíče podporují třeba už i sociální sítě typu Facebook nebo služby typu Gmail, ve výsledku vám stačí jen naskenovat prst a obličej a jste přihlášení. V případě Facebooku se mi přitom v minulosti stávalo, že dostat se do něj na novém zařízení byl docela oříšek kvůli tomu, jak v čase přibývaly nejrůznější bezpečnostní mechanismy, které na sebe ale alespoň dle mých zkušeností reagovaly leckdy trochu nešťastně a například ani po potvrzení vaší identity nepovolily přihlášení, neodeslaly kódy pro potvrzení a tak podobně.
Extrémní progres ale vidím třeba i u bankovních aplikací, které byla v minulosti doslova bolest přenášet, respektive autorizovat na jiných zařízeních. Doby, kdy bylo třeba vše složitě aktivovat prostřednictvím internetového bankovnictví, ve kterém se skenovaly QR kódy, povolovaly přístupy z mobilu a tak podobně je naštěstí už dávno pryč a tak v mém případě coby klienta ČSOB a FIO banky stačilo u první jmenované banky jen převést Smart Klíč, což byla otázka několika vteřin a potvrzení na druhém iPhone, zatímco u druhé banky stačilo jednoduše autorizovat telefon kódem z textové zprávy.
Nechci v tomto článku vyznít úplně jako člověk, který si není schopen přehlásit služby a tak podobně, protože tak to samozřejmě není. Spíš bych jen rád poukázal na to, jak se technologická řešení postupem času zjednodušují a to, co dřív šlo relativně složitě a člověk kvůli tomu skřípal zuby, je najednou záležitostí na několik málo vteřin. Jasně, v prvním případě si člověk vše „protrpěl“ a jakmile bylo hotovo, mohl telefon používat naplno také, ale právě ten prvotní proces, který vyžadoval spoustu nejrůznějších přihlášení, autorizací a tak podobně mohl dle mého názoru docela solidně znechutit první minuty či hodiny s novým zařízením, což je docela škoda. Jsem proto opravdu zvědavý na to, jak moc se bude v tomto směru vývojářům dařit podobné věci zjednodušovat, protože když se ohlédnu za mými přechody za posledních dejme tomu pět let, musím před nimi smeknout. Rok od roku je to totiž opravdu příjemnější a to určitě ne kvůli tomu, že bych byl zkušenější.