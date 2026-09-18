Pospěšte si! Ubisoft rozdává svou AAA hru úplně zdarma, po vyzvednutí vám zůstane

Pokud hledáte něco nového na hraní a ideálně za to nechcete utratit ani korunu, Ubisoft si pro vás připravil poměrně příjemné překvapení. Francouzský herní gigant totiž slaví své 40. výročí a při této příležitosti rozdává PC verzi For Honor Standard Edition úplně zdarma. Nejde přitom o žádný víkend zdarma ani časově omezenou zkušební verzi. Jakmile si totiž hru během akce přidáte do své knihovny, zůstane vám natrvalo.
For Honor lze zdarma získat prostřednictvím Ubisoft Store a Ubisoft Connect, přičemž na jeho vyzvednutí máte čas do 28. září. Běžně přitom Standard Edition stojí 29,99 eura, takže pokud jste se ke hře během uplynulých let nedostali, je nyní asi nejlepší možná příležitost to napravit.
Rytíři, Vikingové a samurajové
For Honor letos slaví už deset let od svého vydání a za tu dobu se postupně rozrostl o spoustu dalšího obsahu. Základem jsou souboje bojovníků z různých historických frakcí, mezi nimiž najdete například rytíře, Vikingy nebo samuraje. Hra stojí především na specifickém systému soubojů zblízka, ve kterém záleží na směru útoku, krytí, správném načasování a schopnostech konkrétního hrdiny. K dispozici je několik multiplayerových režimů včetně Dominion, Duel nebo Brawl a právě multiplayer je i po letech hlavním důvodem, proč se k For Honor hráči vracejí. Pokud vás tedy podobné souboje baví, za cenu rovných nula korun se tu vlastně není příliš nad čím rozmýšlet.
For Honor zdarma lze stáhnout zde
Spousta super slev
Rozdávání For Honor je navíc jen jednou částí oslav 40 let Ubisoft. Společnost spustila také velký výprodej svého katalogu, ve kterém lze u vybraných titulů ušetřit až 90 %. Mezi výrazně zlevněnými hrami jsou například Far Cry 6 a The Division 2 se slevou 90 %, The Crew Motorfest se slevou 80 %, Star Wars Outlaws se slevou 75 % nebo Assassin’s Creed Shadows se slevou až 60 %.
Vůbec poprvé se navíc do slevy dostal letošní Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Standard Edition je o 10 % levnější a Deluxe Edition o 15 %. Hlavní hvězdou celé akce je ale za mě jednoznačně For Honor. Zatímco na ostatní hry se podobné slevy dříve či později vrátí, možnost přidat si celou hru zdarma do knihovny je přece jen podstatně zajímavější. Jen nezapomeňte, že na její vyzvednutí máte čas pouze do 28. září.