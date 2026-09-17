GTA 6 přece jen vyjde na CD! Má to ale jeden poměrně zásadní háček

Pokud vás zklamalo, že Grand Theft Auto VI nedostane klasickou fyzickou verzi hry na disku, máme pro vás dobrou i špatnou zprávu zároveň. GTA 6 totiž nakonec na CD vyjde, jen na něm nebude samotná hra. Rockstar Games totiž dnes oznámil Grand Theft Auto VI: The Album, tedy oficiální hudební album ke GTA 6, které bude kromě streamovacích služeb dostupné také na klasickém CD a vinylu.
Osobně mi přijde celá záležitost poměrně úsměvná vzhledem k tomu, jak Rockstar přistoupil k fyzické distribuci samotné hry. GTA 6 sice bude možné koupit také v krabičce, uvnitř ale zákazníci najdou pouze kód pro digitální stažení a herní disk součástí balení nebude. Pokud tedy chcete něco z GTA 6 skutečně zasunout do mechaniky, bude to paradoxně minimálně v prvních měsících jen jeho soundtrack. Fyzická hra by totiž podle spekulací měla dorazit až s odstupem pár měsíců.
34 nových skladeb a první šestice už je venku
Grand Theft Auto VI: The Album vzniká ve spolupráci Rockstar Games a Atlantic Records a nabídne celkem 34 originálních skladeb, které mají zachycovat atmosféru Vice City a celého státu Leonida. Kompletní album vyjde 19. listopadu, tedy ve stejný den jako samotné GTA 6. Kromě digitální verze budou k dispozici klasická CD a hned několik vinylových edic.
Na všech 34 skladeb přitom čekat nemusíte, Rockstar už totiž nyní prozradil prvních šest singlů. Na albu se objeví například Yung Lean společně s Future a Metro Boomin, Travis Scott, PinkPantheress, Fred again.., Morgan Wallen, Rauw Alejandro nebo legendární Keith Richards. Travis Scott navíc přichází se skladbou RHYNO produkovanou Guy-Manuelem de Homem-Christo z Daft Punk.
Pro sběratele si navíc Rockstar připravil i několik specialit. Vedle běžného CD a vinylu vznikne například limitovaný vinyl naplněný tekutinou, splatter edice nebo speciální CD v klasickém jewel case. Další obchody dostanou vlastní barevné varianty vinylů s unikátními artworky. Rockstar navíc slibuje, že další informace o hudební stránce GTA 6 teprve zveřejní. Dozvědět se máme více o dynamickém soundtracku a především o „další evoluci“ herních rádií, která jsou jedním z poznávacích znamení celé série.
Takže ano, titulek nelže – GTA 6 opravdu 19. listopadu vyjde na CD. Jen si z něj na PlayStation 5 ani Xbox Series X nic nezahrajete. Na druhou stranu vzhledem k tomu, jak důležitou roli vždy hudba a rádia v Grand Theft Auto hrály, je fyzické vydání soundtracku za mě docela sympatický sběratelský kousek. Po disku sice nesáhnu, na Spotify si jej ale poslechnu třeba někde při cestě autem docela rád.