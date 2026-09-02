Fanoušci GTA 6 se zbláznili! PS5 Pro a Xbox vykoupili z obchodů a překupníci za něj chtějí nesmyslné částky

Že bude GTA 6 jednou z největších herních událostí posledních let, asi nikoho nepřekvapí. Co už ale překvapivé je, je vliv, který má očekávaná novinka Rockstar Games na prodeje hardwaru několik měsíců před svým vydáním. Po zveřejnění rozsáhlé ukázky z GTA 6 totiž začali hráči ve velkém nakupovat PS5 Pro a nejvýkonnější konzole Sony během několika dní prakticky zmizela z amerických obchodů. A problém navíc není jen u PS, ve velkém se totiž začínají vykupovat i konzole Xbox.
V USA je PS5 Pro nyní vyprodaná u Amazon, Best Buy, Walmart, Target, GameStop a podle aktuálních informací už také přímo u PlayStation Direct. Přitom ještě krátce po zveřejnění ukázky bylo možné konzoli právě u Sony koupit za standardních 899 dolarů. A jak už to v podobných situacích bývá, nedostatek okamžitě přilákal překupníky – tím spíš, když situace není o moc lepší ani v dalších zemích. Například v České republice už začínají skladové zásoby PS5 Pro též rychle docházet.
PS5 Pro za 1300 dolarů
Na Amazon a Walmart se začaly u PS5 Pro objevovat nabídky od prodejců třetích stran kolem 1299 dolarů, zatímco na eBay se konzole prodávají za částky dosahující přibližně 1200 dolarů, což znamená několik stovek dolarů navíc oproti už tak poměrně vysoké oficiální ceně. Xbox Series X se pak přeprodává za dost podobné částky. Důvodem současného šílenství má být především GTA 6. Hra vyjde 19. listopadu pro PS5 a Xbox Series X|S a v případě konzole Sony ponese označení PS5 Pro Enhanced. Rockstar zatím přesně neprozradil, jaká vylepšení PS5 Pro nabídne, hráči si ale očividně chtějí zajistit nejlepší možnou konzolovou verzi hry.
Na celé situaci je přitom trochu úsměvné, že ani PS5 Pro podle současných informací nemá GTA 6 při vydání rozběhnout v 60 FPS. Rockstar potvrdil, že konzolové verze v současnosti cílí na 30 FPS a žádný Performance Mode zatím slíben nebyl. PS5 Pro tedy může proti klasickému PS5 nabídnout především lepší obrazovou kvalitu, ray tracing nebo kvalitnější upscaling, ale rozhodně zatím není důvod kupovat ji s představou, že GTA 6 poběží dvakrát plynuleji.
Za mě bych se proto nákupu za překupnické ceny rozhodně vyhnul. Do vydání GTA 6 zbývá ještě více než dva měsíce a Sony má dostatek času zásoby doplnit. Platit dnes zbytečně moc jen ze strachu, že si GTA 6 nezahrajete na PS5 Pro, mi přijde jako naprostý nesmysl. Současné šílenství ale krásně ukazuje jednu věc – GTA 6 ještě ani nevyšlo a už teď dokáže vyprodávat konzole.