iPhone 18 Pro datum vydání: Kdy vyjde a začne se prodávat?

Pokud letos čekáte na iPhone 18 Pro a přemýšlíte nad tím, kdy jej Apple konečně představí a především kdy si jej budete moci koupit, čekání už příliš dlouhé nebude. Apple totiž svou letošní podzimní keynote naplánoval na 9. září a právě na ní se očekává představení iPhonu 18 Pro společně s jeho větším sourozencem v podobě iPhonu 18 Pro Max. Samotné představení je však jen první důležitý termín. Následovat budou předobjednávky a až poté začne ostrý prodej.
Apple je naštěstí v tomto směru už řadu let poměrně předvídatelný. Nové iPhony představí během keynote, ještě tentýž den zveřejní jejich ceny a přesnou dostupnost a následně zpravidla v pátek téhož týdne spustí předobjednávky. Samotný prodej pak obvykle startuje o týden později. Pokud tedy Apple letos svůj zaběhnutý harmonogram nezmění, měl by být iPhone 18 Pro možné objednat jen několik dní po jeho představení a první zákazníci by jej měli dostat zhruba o týden později.
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Kdy se začne iPhone 18 Pro prodávat v Česku
Pro nás je samozřejmě nejzajímavější situace v České republice. Ještě před několika lety jsme u některých produktů Applu museli řešit první a druhou vlnu dostupnosti, u iPhonů už se nás to ale v posledních generacích prakticky netýká. Česko patří mezi země, ve kterých Apple nové iPhony nabízí hned od začátku, a není důvod očekávat, že by tomu letos mělo být jinak. Pokud tedy vše proběhne standardně, měly by u nás předobjednávky iPhonu 18 Pro odstartovat ve stejný den jako například v Německu nebo dalších hlavních evropských zemích. Totéž pak platí pro zahájení prodeje. Přesné datum a čas samozřejmě Apple potvrdí až během keynote a jakmile se tak stane, doplníme je přímo do tohoto článku.
Pokud navíc chcete nový iPhone skutečně mezi prvními, vyplatí se zahájení předobjednávek nepodcenit. Z minulých let dobře víme, že nejžádanější barvy nebo některé kapacity dokážou zmizet velmi rychle a původní termín doručení se může během několika desítek minut posunout klidně o několik týdnů. Neznamená to, že telefon nebude možné koupit vůbec, ale pokud budete chtít konkrétní variantu hned v den zahájení prodeje, je předobjednávka nejbezpečnější cestou.
Možná jste v posledních měsících narazili také na informace o tom, že má iPhone 18 dorazit až v roce 2027. Není to nutně v rozporu s tím, že iPhone 18 Pro očekáváme letos. Apple má totiž podle dosavadních informací poprvé výrazněji rozdělit vydání jedné generace iPhonů. Na podzim 2026 mají dorazit právě prémiové modely iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, zatímco klasický iPhone 18 má následovat později. Pokud tedy na internetu hledáte „kdy vyjde iPhone 18“, můžete narazit na úplně jiné datum než při hledání iPhonu 18 Pro. A právě to bude letos zřejmě způsobovat docela slušný zmatek. Pro zájemce o iPhone 18 Pro je však podstatné především to, že se jeho uvedení očekává letos na podzim. Spolu s ním by měl Apple ukázat také větší iPhone 18 Pro Max a samozřejmě další hardwarové novinky připravené pro letošní září.
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Má ještě pár dní před představením smysl kupovat iPhone 17 Pro?
Za mě už příliš ne. A to ani v případě, že jste přesvědčeni o tom, že iPhone 18 Pro nakonec kupovat nebudete. V tuto chvíli nás od odhalení nové generace dělí tak krátká doba, že je jednoduše rozumnější počkat a podívat se, co Apple skutečně představí. Po keynote totiž budete znát nejen přesnou cenu a výbavu iPhonu 18 Pro, ale zároveň se začne měnit situace kolem iPhonu 17 Pro. Apple jej může stáhnout z oficiální nabídky a externí prodejci začnou postupně pracovat s cenami skladových zásob. Klidně se tedy může stát, že po představení osmnáctky nakonec stejně sáhnete po iPhonu 17 Pro, jen jej koupíte výhodněji než dnes. Pokud tedy chcete iPhone 18 Pro, stačí už skutečně jen pár dní vydržet. Definitivní odpověď na cenu, dostupnost i termín zahájení předobjednávek dostaneme během zářijové keynote. Tento článek následně hned po představení aktualizujeme tak, aby v něm byly přesné české termíny předobjednávek i zahájení prodeje.