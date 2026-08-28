Apple Keynote 2026 livestream: představení iPhone 18 Pro živě

Představení iPhone 18 Pro se uskuteční ve středu 9. září a už nyní je jasné, že je na co se těšit. Letošní Apple Event s podtitulem „Surprise and Shine“ začne v 19:00 hodin středoevropského času a živě jej bude možné sledovat na YouTube, webu Applu i v aplikaci Apple TV. Letošní zářijová keynote by mohla patřit k největším produktovým prezentacím Applu za poslední roky. Očekává se představení modelů iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a především prvního skládacího iPhone Ultra, který by mohl nést označení iPhone Ultra.
Apple Keynote 2026 livestream: začátek v 19:00 pro Česko
Apple potvrdil začátek přenosu na 10:00 pacifického času, což pro Česko znamená příjemných 19:00. Fanoušci Applu tak kvůli hlavní keynote roku nebudou muset ponocovat ani vstávat uprostřed noci.
V kolik začíná Apple Event 2026 ve světě?
- Praha – 19:00
- Londýn – 18:00
- Lisabon – 18:00
- Paříž – 19:00
- Berlín – 19:00
- Řím – 19:00
- New York – 13:00
- Toronto – 13:00
- Chicago – 12:00
- Mexico City – 11:00
- Los Angeles – 10:00
- Vancouver – 10:00
- São Paulo – 14:00
- Buenos Aires – 14:00
- Dubaj – 21:00
- Nové Dillí – 22:30
- Bangkok – 00:00*
- Singapur – 01:00*
- Tokio – 02:00*
- Sydney – 03:00*
*Ve čtvrtek 10. září.
Kde sledovat Apple Keynote 2026 živě?
Apple nabídne livestream své zářijové keynote hned několika způsoby. Nejjednodušší možností je sledování přes YouTube, kde je možné si u přenosu zapnout upozornění „Notify me“. Livestream poběží také na oficiálním webu Applu a v aplikaci Apple TV.
Přímý přenos Apple Keynote 2026 na YouTube:
Apple tradičně umožní přidat si událost také přímo do kalendáře. Pokud tedy nechcete na keynote zapomenout, poznamenejte si středu 9. září od 19:00.
Co Apple ukáže na keynote v září 2026?
Hlavními hvězdami Apple Eventu 2026 mají být iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Největší pozornost však pravděpodobně získá dlouho očekávaný skládací iPhone. Spekuluje se, že by Apple mohl novinku představit pod názvem iPhone Ultra.
Fotogalerie
Vedle nových iPhonů se očekávají také Apple Watch 12 a Apple Watch Ultra 4. Apple by navíc mohl ukázat nové produkty pro chytrou domácnost a oznámit termíny vydání systémů iOS 27, iPadOS 27 a macOS Golden Gate. Zářijová keynote bude zajímavá i z pohledu samotného Applu. Má jít o první velkou produktovou prezentaci po nástupu Johna Ternuse do role CEO.
Vedle víceméně jistých produktů ve formě iPhone 18 Pro či Ultra, potažmo pak nových Apple Watch se pak v kuloárech šušká o příchodu AirPods 5, které by měly dorazit opět jak ve verzi bez ANC, tak ve verzi s ním. Dlouhodobě se pak šušká i o představení nové Apple TV, HomePodu či o příchodu prvního domácího Smart Home displeje, který je zatím známý pod označením HomePad. Zde bychom však očekávali spíš odhalení na druhé podzimní Keynote, na které by Apple světu lépe nastínil svou vizi chytré domácnosti budoucnosti. Stejně tak neočekáváme odhalení nových Maců a to jednoduše proto, že kdyby je zde Apple ukázat chtěl, nejspíš by na konci srpna světu neukázal skrze tiskovou zprávu Mac mini a Mac Studio, ale zařadil by tyto stroje právě na Keynote.
Hlavní hvězdou Keynote pak bude prakticky 100% hlavně první ohebný iPhone Ultra to jednoduše proto, že jej bude chtít Apple ukázat v co nejlepším světle. Přeci jen, bude se jednat o zcela netradiční model, kterým se Apple pokusí prosadit v již poměrně velkém světě ohebných telefonů. Právě proto tak bude zcela klíčové, aby na prezentaci co možná nejlépe ukázal jeho silné stránky a přiměl tak uživatele, že jeho koupě má smysl i přes vyšší cenu. Očekává se totiž, že si za něj bude Apple účtovat něco kolem 2000 dolarů, čímž se tak novinka stane nejdražším iPhonem historie.
Apple Keynote 2026 tak rozhodně stojí za sledování. Pokud se dosavadní informace potvrdí, nepůjde pouze o další generační obměnu iPhonů, ale také o začátek zcela nové produktové kategorie v podobě skládacího iPhonu.