Vše, co Apple ukáže na podzimní Keynote: iPhony 17, nové hodinky i řadu příslušenství

Do velkolepé podzimní keynote Applu s podtitulem Awe dropping zbývají poslední čtyři dny a očekávání fanoušků napříč světem vrcholí. Pomyslný oheň jejich nedočkavosti se navíc nyní rozhodl rozdmýchat renomovaný novinář Mark Gurman z Bloombergu, který shrnul, co všechno bychom se měli 9. září dočkat. A rozhodně je na co se těšit.
Největší pozornost se samozřejmě upírá k iPhonům. Základní iPhone 17 má dorazit s větším 6,3“ displejem s technologií ProMotion, zatímco zcela nový iPhone 17 Air zaujme ultratenkým 5,5mm tělem, A19 čipem, eSIM místo fyzické SIM karty a speciálním modrým barevným provedením. Počítat je ale třeba i s určitou daní za štíhlost. Baterie zde totiž vydrží méně než u zbytku řady.
O poznání nabitější budou modely iPhone 17 Pro, které přinesou nejen nový masivní zadní modul fotoaparátů, ale také 48MPx teleobjektiv, variabilní clonu, možnost natáčet videa zároveň přední i zadní kamerou či přepracovaný výřez pro bezdrátové nabíjení. Srdcem bude čip A19 Pro, těšit se můžeme i na vyšší výdrž baterie, hliníkový rám a zbrusu novou oranžovou variantu.
Na své si ale přijdou i příznivci Apple Watch. Konkrétně Series 11 má nabídnout jasnější displej a nové barevné i řemínkové kombinace, zatímco Ultra 3 přinese mírně větší obrazovku, čip S11, podporu 5G Redcap i satelitní konektivitu. Ani Apple Watch SE nezůstanou stranou a dostanou modernější displej a rychlejší čip, byť budou stále jen recyklací předešlých generací.
Velkou pozornost budí také AirPods Pro 3, které mají dostat nejen menší nabíjecí pouzdro sladěné s AirPods 4, ale i senzor pro měření srdečního tepu a funkci živého překladu. Apple navíc nezapomíná ani na příslušenství. Dorazit má nová řada krytů pro iPhone 17, která definitivně pohřbí neoblíbené FineWoven, speciální „bumper“ styl pro iPhone 17 Air připomínající éru iPhonu 4 a luxusní cross-body popruhy, jenž jsou údajně prioritou designového týmu.
Gurmanovo shrnutí sice není příliš detailní, hlavní hvězdy Keynote jsou však jasné. Počítat tedy můžeme s iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3, Apple Watch SE 3 a AirPods Pro 3. Premiéra těchto produktů proběhne v úterý 9. září od 19:00.