Applu unikly informace o iPhone 17 Pro! Čeká nás nejzářivější displej a další skvělé novinky

Přestože se iPhone 17 Pro (Max) může zdát z dosavadních úniků jako docela nudný model, upgradů by měl nakonec přinést víc než dost. S pár dalšími detaily o novinkách nyní přišel například leaker Instant Digital, který se v minulosti trefil svými předpovědmi hned několikrát takříkajíc do černého. A pokud je přesný i tentokrát, je na co se těšit.
Zdroje leakera přišly konkrétně s tím, že se iPhone 17 Pro (Max) zásadně zlepší ve třech oblastech, kterými jsou displej, výdrž baterie a odvod tepla. Displej má konkrétně nabídnout vyšší jas než na který jsme byli doposud zvyklí, díky čemuž by se měla zásadně zlepšit jeho čitelnost na slunci. Vyšší jas má totiž Apple v plánu zkombinovat s nasazením zbrusu nové antireflexní vrstvy, která by měla čitelnost taktéž velmi pozitivně ovlivnit. Na jaké hodnoty se jas dostane sice zdroje neprozradily, i kdyby však byly nové iPhony schopné „jen“ udržet déle maximálních 2000 nitů, které v současnosti nabízí krátkodobě displeje iPhonů 16 Pro, byl by to krok kupředu
Leaker rovněž potvrdil nasazení zbrusu nové tepelné architektury, která měla zásadně ovlivnit to, jakým stylem se telefony zahřívají. Ty by tak měly nově zvládat bez jakýchkoliv větších problémů s přehřátím i ty nejnáročnější hry, natáčení ve 4K (či 8K, pokud se naplní spekulace o podpoře) a další náročné úlohy, což ve výsledku zajistí nejen příjemnější úchop, ale taktéž minimální výkonnostní propady a tedy i stabilnější snímkovou frekvenci displeje.
A aby toho nebylo málo, Apple se měl intenzivně zaměřit i na oblast, která je pro uživatele často rozhodující – konkrétně na výdrž baterie. Ta bude nepřekvapivě nejlepší v historii iPhonů, ale co je důležitější, skok ve výdrži mezi iPhony 16 Pro (Max) a 17 Pro (Max) má být podstatně větší než tomu bylo mezigeneračně v předešlých letech. Lví podíl na tom mají mít větší baterie v kombinaci s úspornějšími čipy a optimalizovaným softwarem.
Pokud se tedy všechny spekulace potvrdí, iPhone 17 Pro a 17 Pro Max se stanou nejen nejjasnějšími, ale i „nejvytrvalejšími“ iPhony vůbec a to je kombinace, která může zaujmout i ty, kdo by jinak s upgradem váhali. Dokud ale nebudou telefony oficiálně odhaleny, samozřejmě platí, že se jedná jen o ničím nepodložené spekulace, které může Apple příští úterý velmi snadno smést ze stolu.