iPhone 17 Pro Max se už nebude přehřívat! Applu unikl nákres klíčového vylepšení

Už jen necelý týden nás dělí od premiéry iPhonu 17. Nejnovější únik naznačuje, že iPhone 17 Pro, respektive možná pouze Pro Max, dostane vůbec poprvé technologii parní komoru pro efektivnější chlazení. Na síti X sdílel uživatel @LusiRoy8 snímek, který má zobrazovat parní komoru (respektive její nákres) připravenou právě pro iPhone 17 Pro Max. Komponent pokrývá výraznou část vnitřní plochy, což naznačuje, že má odvádět teplo nejen z čipsetu, ale také z paměťových modulů. Přestože zdroj není prověřený, zpráva zapadá do dřívějších spekulací. Na nákres se můžete podívat níže.
Doposud iPhony využívaly pouze grafitové vrstvy, zatímco vlajkové Androidy už léta spoléhají na vapor-chamber chladiče. To se ukázalo jako nedostatečné hlavně u iPhonu 15 Pro, jehož titanový rám přispíval k zahřívání. Apple sice u iPhonu 16 Pro zlepšil správu tepla, ale problémy zcela nezmizely. Proto se nyní údajně vrací k hliníkovému šasi a přidává aktivnější způsob chlazení.
Lepší rozvod tepla by měl přinést stabilnější výkon bez nutnosti thermal throttlingu, tedy snižování výkonu kvůli přehřívání. To je dnes klíčové nejen pro hráče, ale i pro nové AI funkce, které zatěžují čipset ještě více než tradiční aplikace. Technologie vapor chamber by měla zajistit, že iPhone 17 Pro udrží špičkový výkon i při dlouhodobé zátěži. Podle některých zpráv se novinka objeví jen u iPhonu 17 Pro Max, který má dostat i větší 12GB RAM oproti 8GB u menšího modelu. Oba však poběží na novém čipu A19 Pro, takže není vyloučeno, že se časem vapor chamber rozšíří i na menší varianty.