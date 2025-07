Od hliníku po titan a zpět: Jak se měnily rámečky iPhonů v průběhu let

< >

Od svého uvedení v roce 2007 prošel iPhone nejen technologickým vývojem, ale i výraznou proměnou v oblasti designu a použitých materiálů. Například rámeček byl po celou dobu klíčovým prvkem, který ovlivňoval nejen estetiku, ale i pevnost, hmotnost či odolnost zařízení. Vzhledem k věku jablečných telefonů je nicméně jasné, že Apple za jejich éru vystřídal celou dobu materiálů, ze kterých rámečky vytvářel. A co víc, byli jsme i svědky toho, že se jeden materiál rozhodl opustit, aby se k němu následně opět vrátil. Přesně to by se mělo stát i letos, jelikož řada 17 Pro by měla dostat rámečky z hliníku namísto titanu. Tušíte však, jaká je vlastně celá „rámečková historie“?