iPhone 17 Pro se vrací k hliníku!

Apple u svých nejvyšších modelů iPhonů od roku 2017 razí jasnou strategii. Od iPhonu X výše dostávají Pro modely rámeček z prémiového kovu v podobě nerezové oceli, potažmo titanu, na který Apple z oceli přešel poprvé u iPhone 15 Pro. S iPhonem 17 Pro to ale vypadá na obrat o 180 stupňů. Už déle se totiž šušká o tom, že chce kalifornský gigant do budoucna své telefony co nejvíce „odlehčit“, přičemž podle nových úniků z Číny údajně skutečně chystá návrat k hliníkovému rámu. A to už letos.

S informací, která „jen“ potvrzuje řadu zvěstí z předešlých týdnů a měsíců, přišel před pár hodinami známý účet Instant Digital na platformě Weibo, který má na kontě několik přesných úniků z minulosti (např. žlutou variantu iPhonu 14 nebo detaily o Apple Watch Ultra 2). I podle něj vsadí Apple u iPhonu 17 Pro na tenký hliníkový rám v kombinaci se skleněnou zadní částí, která zůstane kvůli podpoře MagSafe a bezdrátového nabíjení Qi. Stejnou konstrukci přitom zmínil už dříve například novinář Wayne Ma z portálu The Information, díky čemuž se tak začíná zdát návrat hliníku čím dál tím pravděpodobnější.

Pokud se informace potvrdí, půjde o první „Pro“ iPhone s hliníkovým tělem po dlouhých osmi letech. Nižší modely, tedy například letošní iPhone 16 a 16 Plus, sází na hliník běžně, avšak Pro modely zatím vždy cílily na odolnost a luxusní vzhled dražších kovů. Přeci jen, hliník je sice lehčí a levnější, ale také méně odolný vůči poškrábání a nárazům. Jak se ale zdá, tuto daň je Apple ochoten ve snaze snížit hmotnost a pravděpodobně i otevřít dveře dalším novinkám a změnám zaplatit.

Z dřívějších úniků informací vyplývá, že v případě iPhonu 17 Pro by ultratenký hliníkový rám měl přinést mimo jiné další zmenšení rámečků kolem displeje. Právě tenké okraje jsou jedním z hlavních lákadel letošní řady iPhone 16 Pro, a Apple zřejmě chce tento směr posunout ještě dál. Zajímavé také je, že údajně připravovaný iPhone 17 Air by měl zůstat u titanu, což může naznačovat, že Apple si „prémiový materiál“ ponechá pro nový typ zákazníka, který bude cílit na styl a lehkost.

Jestli Apple skutečně plánuje návrat k hliníku i u „Pro“ modelů, bychom měli zjistit v září, kdy bude řada iPhone 17 oficiálně představena. Ať už ale firma z Cupertina chystá jakoukoli změnu, jisté je, že designová identita iPhonu může letos projít zásadní proměnou.