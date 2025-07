iPhone 17 Pro dostane nový design MagSafe!

Ačkoli se očekává, že si připravované iPhony 17 Pro a 17 Pro Max zachovají zpětnou kompatibilitu se současným příslušenstvím MagSafe, Apple u nich podle všeho mírně změní samotné uspořádání magnetů. Na sociální síti X (dříve Twitter) totiž známý leaker Majin Bu sdílel fotografii údajného nového MagSafe magnetického pole, které má být určeno pro pouzdra určená právě pro iPhone 17 Pro.

Zatímco současné iPhony mají klasický kruhový tvar magnetického pole, ten nový má na spodní straně malý průřez. Důvod má být čistě estetický společně s údajně níže umístěným logem Applu má nové uspořádání magnetů zajistit, že logo zůstane viditelné i přes průhledné MagSafe kryty, a to i navzdory tomu, že fotomodul u letošních Proček má být opět o něco větší než dříve. Tuto změnu potvrdil vedle Majin Bu i další známý zdroj, konkrétně leaker Sonny Dickson.

Fotogalerie MagSafe iPhone 16 1 MagSafe iPhone 16 3 MagSafe iPhone 16 4 MagSafe iPhone 16 2 Guxil3bXYAAoLfO GurtB12WAAAuNcN GunV5xqXcAAeiNw iPhone 17 Pro logo 2 iPhone 17 Pro logo 1 iPhone 17 Pro logo 3 Vstoupit do galerie

Na funkčnosti by se ale nic zásadního měnit nemělo. Zdroje blízké výrobě příslušenství potvrdily, že současné MagSafe doplňky budou s iPhony 17 Pro nadále fungovat bez problémů. Přesto se šušká, že nové modely by mohly dostat alespoň mírně rychlejší bezdrátové nabíjení přes MagSafe, a to díky budoucí generaci oficiální nabíječky Apple MagSafe Charger.