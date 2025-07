Přesun ikonického prvku na zádech iPhone 17 Pro (Max) potvrzen dalším zdrojem!

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple údajně chystá přesunout logo ze středu zad iPhonů řady Pro zhruba do jejich nejnižší třetiny. Slibovat si má od tohoto kroku jednak lepší rozpoznatelnost nových iPhonů v rukou uživatelů, ale taktéž celkově lepší design. Vždyť vzhledem k zásadnímu zvětšení fotomodulu, který bude na zádech nově pokrývat celou horní třetinu, se vzhled zad jako takových dost promění a právě kvůli tomu bude umístění loga níž designově lepší volbou. Že je tato věc v plánu navíc nyní po leakerovi Majin Bu potvrdil i spolehlivý leaker Sony Dickson.

Fotogalerie GurtB12WAAAuNcN Guxil3bXYAAoLfO GunV5xqXcAAeiNw iPhone 17 Pro logo 2 iPhone 17 Pro logo 3 iPhone 17 Pro logo 1 Vstoupit do galerie

Dickson na svém účtu na X sdílí zpravidla jen věci, kterým 100% věří a které má velmi dobře ověřené. Posun loga ze středu do spodní části zad se tak po jeho slovech zdá hned daleko pravděpodobnější. „Bohužel“, pokud se takto Apple skutečně rozhodl, bude to bezesporu špatná zpráva pro mnohé výrobce příslušenství, kteří s přesunem nepočítali, do svých krytů nasadili klasický MagSafe kruh a kteří nyní budou tedy muset vyrobit novou verzi s mezerou pro jablko. Jak totiž můžete vidět v galerii výše, překryté logo Apple MagSafe kruhem nevypadá vůbec dobře. A jak vnímáte podobnou změnu vy?