iPhone 17 Pro Max kapacita baterie je venku!

Nový iPhone 17 Pro Max zřejmě posune výdrž baterie zase o pořádný kus dál. Na čínské sociální síti Weibo se objevil zajímavý únik od zdroje „Instant Digital“, který zveřejnil přehled kapacit baterií největších „Pro Max“ iPhonů od iPhonu 11 Pro Max až po letošní iPhone 16 Pro Max – a doplnil, že iPhone 17 Pro Max by měl dostat baterii s kapacitou kolem 5 000 mAh. To by byla dosud největší baterie v historii iPhonů.

Pro srovnání, iPhone 11 Pro Max měl 3 969 mAh, iPhone 12 Pro Max dokonce o něco méně, konkrétně 3 687 mAh. Od iPhonu 13 Pro Max se kapacita postupně zvyšovala, například iPhone 16 Pro Max má 4 676 mAh. Nárůst na 5 000 mAh by znamenal solidní skok.

Apple uvádí, že iPhone 16 Pro Max zvládne přehrávat video až 33 hodin, což je o čtyři hodiny více než iPhone 14 Pro Max a o pět hodin více než iPhone 13 Pro Max. Pokud by iPhone 17 Pro Max skutečně dostal o 300 mAh větší baterii a zároveň těžil z lepší energetické efektivity nového čipu A19 Pro a modemu Qualcomm Snapdragon X80, můžeme se klidně dostat k výdrži kolem 35 hodin nebo možná i více.

Zdroj „Instant Digital“ má v Apple světě smíšenou pověst, ale už několikrát překvapil přesností svých předpovědí – například správně tipoval uvedení žlutého iPhonu 14, matné zadní sklo u iPhonů 15 a 15 Plus, či detaily o Apple Watch Series 9. Proto je rozhodně dobré jejich informace brát vážně.

Zda je ale baterie skutečně tak velká a jak moc se to promítne do reálné výdrže, zjistíme až při premiéře iPhonu 17 Pro Max, která by měla proběhnout na podzim tohoto roku. Už teď je ale jasné, že Apple opět nepolevuje a snaží se uživatelům nabídnout co nejlepší výdrž, což je u dnešních smartphonů čím dál důležitější.