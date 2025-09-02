Cena iPhone 17 zřejmě nakonec potěší!

Je tomu skoro až k nevíře, ale od představení nové generace iPhonů nás dělí už jen méně než týden. A zatímco většina analytiků v předešlých týdnech a měsících svorně tvrdila, že ceny novinek půjdou nahoru, nejnovější zprávy naznačují příjemné překvapení. Konkrétně podle analytiků z JPMorgan by letos většina modelů mohla zůstat na stejné cenovce jako loni.
Analytici na základě svých zjištění přišli konkrétně s tím, že zdražovat chce Apple jen u iPhone 17 Pro a to navíc ještě dost specifickým stylem. Základní iPhone 17 by tedy měl stát 799 dolarů (23 990 Kč, tedy stejně jako jeho předchůdce. Air verze, která nahrazuje model Plus, se může pohybovat mezi 899 a 949 dolary (kolem 26 990 Kč), což záleží na tom, jak Apple ohodnotí svůj nový, tenčí design. A konečně, iPhone 17 Pro a Pro Max by se měly pohybovat kolem na úrovni 1 099 dolarů (32 990 Kč, respektive 1 199 dolarů (35 990 Kč). Zdražit by tedy měl jen 6,3“ iPhone 17 Pro, avšak jedním dechem je třeba dodat, že má v základu dorazit s vyšším úložištěm než dříve, takže se spíš než o zdražení dá mluvit o zrušení dosavadní levné 128GB verze, na jejíž místo dosedne 256GB verze coby nový základ. Ostatní modely by měly držet cenovou stabilitu a přinést spíš nové funkce než šokující nárůst ceny.
Určité otazníky nicméně stále visí nad iPhone 17 Air. Pokud Apple začíná na 899 dolarech, bude to rozumná cena pro non-Pro model, který nemá tak bohatou výbavu. Pokud by ale sáhl k horní hranici 949 dolarů, půjde spíš o prémiový doplněk do portfolia než o základní model. Nicméně rozdíl 50 dolarů, v Čechách pak zhruba 1490 Kč není nic tragického a komu se bude iPhone 17 Air líbit, připlatit si tuto částku nebude překážka.
V tuto chvíli to tedy vypadá, že nová řada iPhone 17 nabídne nejen několik zajímavých novinek, hlavně u Pro modelu, ale hlavně nebude dražší než loňská iPhone 16. Pokud se tedy už nyní těšíte na to, až si novinky pořídíte, nyní budete dost možná nadšeni ještě o to víc. Samozřejmě je ale třeba všechny tyto zprávy brát zatím s určitou rezervou, jelikož až příští týden rozhodne o tom, zda se tyto prognózy naplní či nikoliv.