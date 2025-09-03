Zavřít reklamu

Kuo: První ohebný iPhone dorazí příští rok, ohebný iPad pak o dva roky později

iPhone
Jiří Filip
0

Zatímco v androidím světě jsou ohebné telefony již takříkajíc standardem, Apple se skládacím iPhonům stále neustále vyhýbá. Jak se však zdá, na první ohebný iPhone už nebudeme čekat dlouho. Čím dál tím víc zdrojů totiž tvrdí, že s jeho představením Apple počítá pro příští rok, přičemž před pár hodinami potvrdil věhlasný analytik Ming-Chi Kuo, že k tomu skutečně dojde. 

Podle Kuových zdrojů dorazí první skládací iPhone na podzim 2026 coby součást řady iPhone 18 a Apple si od něj slibuje velký zájem. Kuo dokonce odhaduje, že se během prvního roku prodá až 10 milionů kusů, což by z něj rázem udělalo nejúspěšnější skládací telefon na trhu.

Na větší skládací zařízení si ale budeme muset počkat o něco déle. Apple má totiž v plánu představit skládací iPad až v roce 2028. A nutno říci, že podle dosavadních informací vypadá velmi zajímavě. Dostat totiž má 18 až 20“ displej nabízející velkou zobrazovací kvalitu. Po složení by se měl výrazně zmenšit, takže by šlo o zařízení, které by spojilo možnosti tabletu a notebooku v jednom. 

Oba modely mají dostat ultratenké krycí sklo od společnosti Corning, které by mělo zajistit nejen odolnost, ale i prémiový vzhled. O výrobu, distribuci a další aspekty související s ohebnými novinkami má pak kalifornský gigant též vsadit na prověřené partnery, aby byla první generace skládacích zařízení skutečně spolehlivá.

Kuo nicméně upozorňuje, že zatímco skládací iPhone má potenciál stát se masovým hitem, u skládacího iPadu se očekává spíše nižší poptávka. Důvodem má být vysoká cena, která bude logicky (i vzhledem k využitelnosti iPadu jako takového) velkou prodejní překážkou. Přesto jde o jasný signál, že Apple bere kategorii skládacích zařízení vážně a hodlá v ní hrát důležitou roli.

